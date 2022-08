Nuevo plan educativo, una propuesta incompleta: CETEG

Integrantes de las comisiones políticas de la CETEG región Acapulco y Costa Grande, aseguraron que el nuevo plan educativo de fases de aprendizajes que sustituyen los grados en el nivel básico, a partir de este nuevo ciclo escolar, representa un proyecto incompleto que no se ha dado a conocer con claridad en un cien por ciento a la base magisterial.

En conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Ex Ineban, los representantes de la CETEG indicaron que en este momento no se puede criticar, ni reconocer algo que no se conoce en su totalidad.

Sin embargo, aseguraron que este nuevo proyecto de fases de aprendizajes que anunció la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, debe de ser sometido a análisis y a la consideración de la base magisterial que son los que estarán frente a los grupos.





El representante de la Comisión Política de la CETEG en Costa Grande, Manuel Salvador Rosas, dijo que es una propuesta incompleta, sólo se ha considerado a directivos y supervisores en los programas de información de lo que se trata este plan piloto, por lo que se debe de esperar toda la información.

Por otro lado, los integrantes de la CETEG hicieron un llamado de alerta a todos los trabajadores de la Educación integrados a la coordinadora estatal, para responder con movilizaciones a las irregularidades que está cometiendo el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, al no publicar la convocatoria para los procesos de jubilación de todos aquellos maestros que ya cumplieron los años laborales.

Walter Emmanuel Añorve, representante de la CETEG en Acapulco, dijo que no permitirán que se transgreda el derecho que por ley tienen los maestros.

Asimismo, hicieron el llamado a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, para que regrese a ver la situación que se vive al interior de la Secretaría de Educación, donde se están realizando acciones que viola la ley y la normatividad laboral de los maestros.

"Un llamado a todos los compañeros de base para estar en alerta máxima y poder responder a esta situación con movilizaciones ante la falta de cumplimiento de la SEG", dijo Walter Emmanuel.

Informó que es la primera ocasión que un gobierno de Guerrero no emite la convocatoria para los procedimientos de jubilación de maestros.

Además, tampoco se ha procedido a la renovación de 120 contratos para maestros, pagos de miles de horas que se deben en el nivel secundaria, así como la entrega de bases a egresados de las normales públicas cuando la ley obliga al estado a darles sus fuentes de trabajo en centros educativos.