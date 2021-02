Cepa británica de Covid-19 está en Guerrero desde diciembre

La cepa británica del Covid-19 podría haber llegado a Guerrero desde el pasado mes de diciembre, debido a que, una familia originaria de Tampico, Tamaulipas estuvo contagiada con esta enfermedad y pasaron el fin de año en Acapulco, así lo registró la Secretaría de Salud federal.

Según el informe, una de las integrantes de esta familia originaria de Monterrey convivió con una comadre que, llegó de Inglaterra y presentaba algunos síntomas, después contagió a sus padres, hermanos y sobrinos, justo cuando todos coincidieron en el puerto de Acapulco para pasar el fin de año. Estado En cinco días de febrero han muerto 105 personas por Covid-19 en Guerrero

Los infectados no presentaron síntomas sino hasta el 4 de enero, incluso un adulto mayor de 70 años no soportó la enfermedad y murió por complicaciones respiratorias, mientras que, su esposa de la misma edad continúa enfrentando la nueva cepa con neumonía, pero no ha sido intubada ni ha requerido hospitalización.

Cabe mencionar que, este brote inició cuando la actual paciente y su esposo de 72 años, hoy fallecido, se encontraron con la familia de su hija en Acapulco el 31 de diciembre del 2020, pero comenzaron con los síntomas los días 4 y 5, cuando aún se encontraban en el puerto porque retornaron a Tampico hasta el día nueve del mismo mes.

Ante esta situación salud federal activó la alerta sanitaria y aislaron a toda la familia para investigar sus contactos durante todos los días que, estuvieron en Acapulco, por lo que deducen que, la nueva cepa británica ya se encuentra en Guerrero, por ello el aumento de la contagiosidad.

Actualmente la paciente de 70 años de edad se encuentra con datos de neumonía y está bajo tratamiento en su domicilio, el resto de los pacientes positivos a la nueva cepa británica se encuentran asintomáticos y ya terminaron su cuarentena. Estado El virus está mutando en Guerrero y es más contagioso: Salud

A mediados del mes de enero el secretario de salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, advirtió que, el virus SARS –Cov-2 estaba mutando en la entidad, por ello se volvió más contagioso entre las personas, aunque aclaró que no se trataba de una nueva cepa, esto antes de conocer la actual información.

"Platicaba con la directora del INDRE, sobre la alta contagiosidad que está teniendo y se debe a mutaciones del virus que hace que pueda tener estás circunstancias, pero no se trata de una nueva cepa", explicó el pasado viernes 22 de enero.