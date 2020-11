Cancelan oficialmente el Pendón y la Feria de Navidad

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, confirmó que, por la emergencia sanitaria de Covid-19 han decidido cancelar todas las ferias tradicionales en el mes de diciembre y las festividades religiosas para evitar eventos con aglomeración de personas y con ello más contagios de coronavirus.

Al encabezar la conferencia de prensa de actualización de casos desde Acapulco, el mandatario estatal, señaló que, a parir de este lunes 23 de noviembre quedará publicado en el periódico oficial del estado de Guerrero que suspende eventos como el paseo del pendón y la feria de navidad y año nuevo en Chilpancingo. Estado Alerta Copriseg por venta de medicamentos falsos

Además también quedarán canceladas las peregrinaciones, carreras guadalupanas y toda festividad con motivo al Día de la Virgen de Guadalupe que comenzaban desde el 01 de diciembre, para lo cual ya se han puesto de acuerdo con las arquidiócesis de Acapulco y su arzobispo, Leopoldo González.

“Van a quedar suspendidas las ferias tradicionales desde el primero hasta el 15 de diciembre de 2020 hasta el 15 de enero del 2021, así como las celebraciones religiosas y guadalupanas antes y después del 12 de diciembre, por considerarse que el que se lleven a cabo ocasionará reuniones multitudinarias y más contagios de Covid-19, tampoco habrá carreras guadalupanas”, expresó.

Astudillo Flores, lamentó también la cancelación del Paseo del Pendón que cada año a mediados de diciembre aglomeraba alrededor de 200 mil personas quienes acudían a la capital del estado, por lo que este año será extraordinario por esta terrible enfermedad que ha cobrado la vida de más de 2 mil guerrerenses.

“Como gobernador del estado, como chilpancingueño, en verdad me obliga a decirles que es un anuncio que no me es grato darlo pero se hace para cuidar la salud de los guerrerenses y fundamentalmente la gran cantidad de visitantes que van al paseo del pendón en Chilpancingo ya hablamos con el alcalde Antonio Gaspar”, dijo.

Asimismo, a partir de mañana lunes también habrá apertura de los gimnasios a un 30 por ciento de su capacidad, pero no podrán utilizar el área de pesas y los clientes e instructores deberán portar en todo momento cubrebocas, lavarse las manos de forma frecuente y respetar la sana distancia.

Detalló que, el aforo de los hoteles continuará al 50 por ciento, al igual que el horario de los bares hasta las 11 de la noche y la restricción de la movilidad de las 12 de la noche a las seis de la mañana, pero las restricciones completas serán publicadas mañana en el Periódico Oficial del Estado.