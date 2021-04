Bloquean por falta de agua habitantes de la colonia Juan N. Álvarez de Chilpancingo

Vecinos de la colonia Juan N Álvarez se manifestaron para exigir a la Comisión de Agua potable y alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) que les dote de agua entubada, que no han recibido desde hace más de un mes y medio, indicaron que no aceptarán el argumento de que no hay agua pues hace unos días por una equivocación en la manipulación de las válvulas les llegó el vital líquido durante una hora.

Carlos Ávila quien es vecino de la calle Linaloe explicó que desde hace más de un mes y medio que la Capach no les envía agua y durante este tiempo han tenido que abastecerse mediante e servicio de pipas que pagan en 650 pesos el viaje, y no han protestado entendiendo que no hay agua, supuestamente por el bajo nivel que se tiene en las captaciones.

Hace tres días que en su asentamiento empezó a caer el agua, así que se prepararon para acaparar todo lo que fuera posible, pero el abasto solo duró una hora, buscaron al fontanero para hacer un reclamó pues no habían tenido tiempo ni de llenar un tinaco, la respuesta del fontanero fue ofensiva, les cayó agua por una falla en el sistema, a ustedes toda vía no les toca.

Entendieron que hay suficiente agua para dotar a la ciudad sin embargo hay zonas privilegiadas a las que se está enviando la mayor parte del vital líquido.

“Todos los días vemos que hay protestas pro falta de agua y nosotros no habíamos querido salir porque nos solidarizamos con el gobierno municipal, pero hoy nos dimos cuenta que sólo haciendo acciones es como podremos ser escuchados.

Insistió en que fue una burla que sólo por error les dieran durante una hora el agua, pues a otras calles como la Quintana Roo, que recientemente salió a protestar le dejaron el abasto durante dos días, “entonces lo único que nos queda es demostrar que también sabemos protestar y lo haremos hasta que nos den agua en las tuberías porque ahorita vinieron a ofrecernos pipas y es algo que no resuelve el problema, queremos agua entubada”.