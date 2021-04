Fugas de agua provocan desabasto en colonia Sinaí

Familias de la colonia Sinaí y Fidel Velázquez ubicadas en la zona conurbada de la ciudad, denunciaron la falta del servicio de agua potable en estos dos asentamientos humanos.

Indicaron que una de las causas por la cual sufren del vital líquido, son las constantes fugas de agua que se tienen en la Avenida El Quemado de la colonia Fidel Velázquez.

Maria Guadalupe Solano dirigente de la colonia Sinaí, manifestó que la falta del suministro de agua es constante para miles de familias.

"Mientras no tenemos agua, en las calles miles de litros de agua se pierden, sale de la tubería y de las alcantarillas las cuales también son un peligro porque no tienen tapas", indicó.

Indicó que el servicio por parte de la Capama, es deficiente ya que no dan un suministro adecuado, no responden a las quejas que se hacen y no resuelven los problemas de las fugas que se tienen en las colonias populares.

Por último Maria Guadalupe Solano, expresó que en dos ocasiones han realizado protestas en las oficinas de la Capama, para demandar solución a la falta del vital líquido.