Una vez más protestan en Chilpancingo por falta de agua

Vecinos de la colonia 21 de septiembre bloquearon el paseo Alejandro Cervantes Delgado a la altura de la tienda Aurrerá Norte para demandar al gobierno municipal que abastezca el agua potable, la medida la tomaron después de ir al menos en 20 ocasiones a solicitar atención en las oficinas de la Capach

Amada Mendoza Valdivia quien funge como presidenta de la colonia, indicó que la última vez que recibieron agua en las tuberías fue hace tres meses y desde hace más de un mes han estado haciendo gestiones para que les doten de agua y nomás no encuentran respuesta positiva.

Mencionó que incluso han la presidencia municipal buscaron interlocución a fin de que si no hay posibilidad de que les manden el agua en las tuberías los apoyen con el programa de agua en pipas, pero tampoco les dieron resultados.

“Nosotros no queremos bloquear, no queremos causar daños, ni afectaciones, lo que buscamos es que nos den agua, pero las autoridades no atienden si no es con bloqueos a las calles”.

La mujer indicó que son más de 200 familias que integran la colonia 21 de septiembre y lamentablemente muchas de estas familias tiene problemas de ingresos económicos porque perdieron empleos debido a la pandemia, “muchos no tienen capacidad de adquirir pipas de agua y ello complica su situación.

Con el bloqueo lograron que autoridades de la Capach fueran a entrevistarse con ellos y se ofreció que en breve les estarán dotando del agua en sus hogares.