Balaceras y homicidios no deben ser parte del paisaje urbano: PRI

Por ningún motivo se debe permitir que las balaceras y homicidios dolosos se conviertan en parte del paisaje urbano del puerto de Acapulco, mucho menos que se este perdiendo la capacidad de asombró ante la estela de violencia que cada vez es incontrolable.

El presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sofío Ramírez Hernández, lamentó que ni el reforzamiento del personal militar y de la Guardia Nacional haya disminuido la actividad criminal.

Señaló que no hay explicación de que se insista en continuar con la estrategia de abrazos, no balazos, cuando ha sido un total fracaso, no solo en Guerrero, sino en todo el país.

En el caso concreto del puerto de Acapulco, es lamentable que hoy se amanezca con reportes de balaceras y homicidios dolosos, y mañana también, porque no hay capacidad para confrontar a los grupos delincuenciales que generan la violencia.

El dirigente del PRI, Ramírez Hernández, reprochó a quienes gobiernan en el municipio, no quieran aceptar que la ciudad se ha convertido en un cementerio, ni la costera Miguel Alemán se ha escapado de la violencia a pesar de estar "blindada".

Desde su particular punto de vista, el responsable de la seguridad en Acapulco debe de dar una explicación porque no se han dado resultados a pesar de las cien patrullas que se han desplegado en la prevención del delito.

Sostuvo que de ninguna manera quiere politizar un tema tan delicado como lo es la inseguridad, pero es necesario levantar la voz para que el gobierno municipal cumpla con su obligación de garantizar la seguridad de la población y restablecer la paz, que por desgracia se perdió.