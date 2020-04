Apoya Fecanaco-Servytur restricción en venta de bebidas alcohólicas en Acapulco

El presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Fecanaco-Servytur) en Guerrero, Alejandro Martínez Sídney, se dijo a favor de que el Ayuntamiento de Acapulco restrinja el horario de venta de bebidas alcohólicas en establecimientos de Acapulco y pidió que los operativos de verificación se extiendan a la zona conurbada y rural del municipio.

Consultado vía telefónica, el dirigente aseguró que sus agremiados están concientes de que las medidas que se están tomando forman parte de la prevención del Covid-19, para que esta enfermedad pase lo más pronto posible y la economía del municipio se restablezca. Estado Aumentan a 56 los casos de Covid-19 en Guerrero

Martínez Sídney llamó a las autoridades municipales en la materia para que extiendan los operativos de verificación a las colonias de la zona conurbada y en la parte rural de Acapulco, con la finalidad de que estas acciones brinden resultados tangible, ya que solamente en el ares turística y urbana están siendo aplicadas.

"Somos solidarios en apoyar estas medidas que se toman como urgentes para evitar contagios de coronavirus en personas que se junten para ingerir bebidas por la noche, pero existen muchos negocios que no respetan y están en las colonias como el Coloso y en la parte rural. No tiene caso que nada más se aplique la restricción en algunas partes del municipio y en otras no", dijo.

Por otra parte, el dirigente calificó como insensible la actuación de la CFE, cuyo titular anuncio en días pasados que no se condonará el pago de energía eléctrica, y agregó que los micro, pequeños y medianos empresarios son los más afectados con ello, debido a que no generan ingresos para cumplir con las obligaciones como el pago de impuestos.