Amenazan a ex candidato a gobernador de Guerrero

El ex candidato a gobernador de Guerrero, Pedro Segura Balladares, denunció que hombres armados pertenecientes presuntamente a un grupo criminal, llegaron a su hotel La Octava Maravilla, para exigirle cuota por un evento ecuestre que piensa organizar en el mes de febrero.

A través de un video que subió a su cuenta de redes sociales, el empresario, quien participó en el proceso electoral pasado, abanderando la coalición del Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, dijo que desconocidos llegaron a su hotel en el municipio de Tepecoacuilco y amenazaron a sus empleados.

Sentado en un sillón y sin proporcionar mayores datos de su ubicación, explicó que anunció que está haciendo los preparativos para organizar una carrera de caballos el 26 del mes de febrero, de manera totalmente gratuita en la región norte del estado, por eso es que llegaron decirle que se tiene que reportar "con ellos" por el evento y que tendría que pagar cuota.

Sin embargo, dijo, que nunca ha pagado cuota y ni la va a pagar, "los carteles que se entiendan y se peleen entre ellos, pero a mi que me dejen en paz, que no me molesten. Y estos se pasaron".

Exigió al presidente Municipal de Tepecoacuilco, Félix López Olivares, que arregle sus problemas y que no siga pagando la extorsión y lo hace directamente responsable si algo le pasa a algunos de sus empleados.

El avecindado en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, Segura Valladares, dijo que su teléfono está intervenido por la DEA y que estaba seguro que lo estaban escuchando, por lo que reitero que no va a pagar a nadie "porque cuando se acabe la cuota, se acaba la maña".

Aseguró que a sus empleados, a quienes los obligaron a hincarse, les dijeron que si realizaba la carrera de caballos iba haber consecuencias, "sabe el gobierno de los Estados Unidos y aquí lo saben, que yo he trabajado derecho, y yo en vez de dar cuota, prefiero comprar armas y contratar a ex militares para pelearle a todo el mundo".

Aseguró que el evento equino se llevará a cabo y que su hotel está satelitado, que no tiene miedo y que seguirá con su trabajo honrado y seguirá ayudando a sus paisanos, "pero ni un peso les voy a dar yo", rubricó.