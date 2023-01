Evelyn está reprobada en materia de seguridad, dice obispo Salvador Rangel

El obispo Emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza calificó como "reprobada, con un tache o un 5.5 de calificación a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en materia de Seguridad" pues consideró que no se ha avanzado en absolutamente nada en este tema en más de un año que ya tiene en el gobierno, además la señaló de haber pactado con grupos delincuenciales,

Monseñor fue entrevistado en la catedral de Chilpancingo luego de que acudiera a dar formal posesión al sacerdote Benito Cuenca Mayo, como párroco del templo y vicario general de la diócesis-Chilpancingo Chilapa, que es el segundo puesto en importancia de esta demarcación religiosa.

Rangel Mendoza indicó que la única reunión que tuvo con la hoy gobernadora fue cuando ésta se encontraba en campaña, después aunque solicitaron varias veces audiencia con ella no los han recibido. "con la gobernadora hicimos un compromiso de que cuando ella se estableciera en el cargo, restablecería la subsecretaría de asuntos religiosos, que fue degradada a una oficina durante el gobierno de Héctor Astudillo, pero hasta el momento no ha cumplido y no ha tenido disposición de reunirse con ninguno de los obispos del estado".

Lee también: Combatir el virus de la delincuencia, pide la Iglesia

Sobre el llamado a que se dialogue con líderes del narco para que se establezcan acuerdos de paz, Salvador Rangel, señaló que este es un llamado que se hace de manera recurrente el Papa para todas las zonas de conflicto, "por ejemplo cuando Cuba abrió sus relaciones con Estados Unidos fue una obra de la Iglesia; cuando Argentina sus problemas hace 40 años, la iglesia católica fue la que estuvo mediando y ahora en Ucrania es el mismo caso".

Sostuvo que ha recibido muchas críticas por su postura de dialogar con los líderes del narco y poder establecer treguas que generen condiciones para alcanzar la paz, sin embargo la doctrina católica se lo ordena "dialogar con todos".

Sobre la situación de la inseguridad que prevalece en Guerrero debido a la presencia de grupos delincuenciales, el obispo indicó que el gobierno ha tenido una actitud muy "blanda", indicó que los gobiernos estatal, municipal y federal han sido muy blandos para aplicar la ley, y estableció que él sin ser autoridad sabe quiénes son los que dirigen grupos delincuenciales en Guerrero, "y la gobernadora también lo sabe porque ha pactado con ellos, lo mismo que la alcaldesa de Chilpancingo, también ha pactado con ellos para que se mantenga el mismo grupo de control que se estableció desde el gobierno de Héctor Astudillo".

"Yo sé quiénes son, donde viven y ellos también lo saben por eso si los quisieran detener lo harían rápido, pero tenemos autoridades que han sido muy blandos".

Finalmente se le preguntó su punto de vista sobre la situación que se vive en Culiacán por la detención del capo Ovidio Guzmán y la posibilidad de que los disturbios pudieran rebotar hasta acá, "ojalá y no repercuta aquí, esperemos que no, pero hay un dicho muy mexicano a río revuelto ganancia de pescadores, ojalá y que no aprovechen otros grupos filiales de aquellos para que hagan su desorden, yo creo que es una responsabilidad del gobierno y de la propia ciudadanía luchar porque siga en paz Guerrero"