Amaga personal de Salud con movilizaciones y paro laboral

La sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud, que dirige Beatriz Vélez Núñez lanzó un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que atiende compromisos que tiene con este sector de lo contrario en los próximos días estarán convocando a paros laborales y movilizaciones.

Vélez Núñez recordó que fue desde hace seis meses la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se comprometió a dar respuesta a peticiones laborales, pero a la fecha aún no se resuelven sus demandas, "y a mí me están presionando los compañeros, quienes piden que nos activemos para que nos hagan caso".

Reconoció que el gobierno estatal ha avanzado en la entrega de apoyos a los pensionistas, avanza en los pagos al Fovissste, pero no se resuelve nada si no se paga la totalidad de la deuda que se tiene con el ISSSTE.

“Este gobierno ha avanzado en términos de entregar el apoyo al Pensioissste al Fovissste, pero que no resuelve nada si no da el paso al convenio porque no nos pueden facilitar absolutamente nada, es la hora que no tenemos los préstamos personales, porque aunque pague este gobierno si no ha subsanado el tema anterior, el ISSSTE no nos va a entregar ninguna de esas 21 prestaciones de las cuales tenemos derecho”, expuso.

Agregó que, debido a la inconformidad de los trabajadores, ya están pidiendo movilizarse para ejercer presión y se dé solución a sus peticiones, "pero yo he estado frenando permanentemente una marcha o algún otra acción de protesta, los trabajadores me están presionando y me dicen ya les dimos mucho tiempo, ya son seis meses y no hacen nada y mienten de manera constante".

Dijo confiar en que por medio del diálogo y el acuerdo se pueda cumplir el compromiso asumido con los integrantes del Sindicato de Trabajadores del sector salud, "y espero que sean serios en cuanto a los acuerdos, de no ser así no nos quedará otra opción que la protesta, al final del día yo represento a los trabajadores y tengo que darles respuestas", y sí ha buscado que se solucione la problemática que enfrentan en cuanto a la liberación de prestaciones, pero "persisten en la mentira, y eso no funciona para la gobernanza".

Adelantó que la próxima semana se llevara a cabo una reunión general con los representantes sindicales de todas las regiones del estado "y que se haga lo que diga la mayoría porque yo me debo a mis compañeros y siempre habré de enfrentar las cosas de frente, con seriedad y compromiso y sobre todo agotando el diálogo", concluyó.

Recalcó que si existe una decisión mayoritaria de la base trabajadores podrían salir a las calles a protestar para que puedan tener acceso a 21 prestaciones a las que no han podido acceder.