Adolescentes, los que más se suicidan en Guerrero

En Guerrero los casos de suicidio en los adolescentes van en aumento y se da más en mujeres en lugar de hombres, aunque sus métodos son más letales pues utilizan el ahorcamiento, intoxicación por plaguicidas y disparados por arma de fuego

Abraham Bautista Hernández, Enlace Estatal para la Prevención del Comportamiento Suicida de la Coordinación Estatal de Salud Mental y Contra las Adicciones en Guerrero señaló que la edad de la juventud que se suicida es entre los 10 a 19 años de edad y los municipios con más casos son Iguala, Acapulco y Chilpancingo.

Los determinantes sociales que ocasionan el suicidio en los adolescentes son los abusos sexuales, violencia de género, pobreza y acceso a los servicios.

Explicó que en Guerrero del 2015 al 2020, según la plataforma de la Secretaría de Salud en el estado señala que los casos de incidencia de intento de suicidio tuvieron un aumento.

Lee también: IMJUVE intervendrá en prevención de suicidios con hoteleros

Sin embargo, del 2021 a la fecha hay un sub registró de los casos de suicidio en la Secretaría de Salud ya que a veces no se ingresa el diagnóstico por cuestión de estigma y desconocimiento del personal de salud al colocar la clave que implica el fallecimiento por suicidio y además de que en las actas de defunción no necesariamente le pondrán que murió por esta situación.

“Guerrero tiene la tasa de 2.1 por ciento de personas fallecidas por cada 100 mil habitantes, es la taza más baja en el país y esto implicaría que justamente el cambio en el tema del registro, no porque no exista los casos de suicidio sino porque no se registran como tal”.

El envenenamiento es muy utilizado por los jóvenes. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Bautista Hernández, explicó que se ha presentado una mayor incidencia de casos de suicidio en los grupos de 15 a 29 años edad, que es una segunda etapa de la adolescencia.

Sin embargo, la secretaría de salud en la norma 047 implica que la adolescencia se clasifica de los 10 a 19 años de edad y es donde hay más riesgo de suicidio.

Aseguró que hay más intento de suicidio en mujeres que en hombres, y es una cuestión de género, pero los hombres utilizan métodos más letales como el ahorcamiento, el envenenamiento por plaguicida y arma de fuego. Mientras que la mujer usa más cuestiones de medicamentos y plaguicidas.

Asimismo reveló que de acuerdo a la edad, el comparativo del año 2020 al 2021 se tiene que las edades de 15 a 14 años se da tres suicidios y de los 15 a los 24 años edad 19 suicidios al año. “Es decir hubo 22 suicidios en el año 2020 tan sólo en adolescentes”.

“En el 2020 si nos ponemos analizar los datos, hubo más suicidios que en el 2021 y era cuando estuvimos en pandemia; hay un sub registró que tiene la de Secretaría Salud Guerrero”, precisó.