Acapulco está recuperado económicamente tras Otis

A cuatro meses de que el huracán Otis destruyera gran parte de la infraestructura del puerto de Acapulco, el sector económico muestra una recuperación que se calcula hasta en un 80 por ciento y no se registra la pérdida de empleos formales, aseguró la secretaria de desarrollo económico del Estado de Guerrero, Teodora Ramírez Vega.

La funcionaria explicó que de acuerdo con las cifras que les ha proporcionado el Seguro Social en Acapulco antes del Huracán Otis se tenía un registro de más de 80 mil empleos formales y actualmente la cifra se encuentra en el mismo nivel, “desafortunadamente sabemos que en Guerrero la informalidad llega a más de 70 por ciento y es un área en la que se está trabajando en buscar disminuir los índices de informalidad laboral”.

La funcionaria explicó que la reactivación económica es muy importante es este momento porque para la siguiente temporada vacacional que es la de semana santa se tiene que tener el puerto listo para recibir al turismo, exigente, ya no será al turismo solidario al que se le podía decir ven hospédate pero no tenemos lista la alberca y no tenemos servicio de restaurante, “ahora va a venir el turismo que ya demanda tener todos los servicios que Acapulco siempre les ha ofrecido”.

Restaurante ubicado en la Costera Miguel Alemán luce completamente vacío. Los bloqueos han afectado sus ventas. Foto: Adriana Covarrubias / El Sol de Acapulco

Servicios bancarios

Al respecto indicó que en el tema de reactivación económica se ha avanzado bastante rápido, y lo hicieron en tres ejes, el primero fue el restablecimiento de servicios bancarios, “Otis nos tocó un día 25 bueno, 5 días antes de la quincena y nos dejó sin luz sin y al no haber luz, no hay sistemas de comunicación y no había banco”.

Hoy el sistema bancario esta a un 90 por ciento, las sucursales que quedan pendientes de aperturar son aquellas que tuvieron un daño estructural “Las que aún tienen pendientes de poder reactivar son, cuatro sucursales que es una HSBC, dos de BBVA y una de Santander, el resto ya tienen reactivado el 100 por ciento”.

Varias sucursales bancarias ya dan servicio en el puerto. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

El abasto

En temas de abasto de alimentos y productos básicos, el puerto se reporta con un avance importante, primero en las tiendas departamentales; en este rubro la cadena Chedrahui tiene abiertas sus cinco tiendas, “esta fe la primer tienda que apertura sus servicios y está trabajando al 100 por ciento”, el grupo Walmart tiene 23 tiendas instaladas en Acapulco y de estas sólo le quedan dos pendientes de reaperturar. La cadena Soriana tiene 13 tiendas y ya restableció servicio en 11 de ellas es decir sólo faltan dos.

La cadena de tiendas más grande es la de OXXO que tiene 257 sucursales en el puerto y de ellas ya se restableció servicio en 240, de tal forma que la apertura de tiendas comerciales y departamentales supera el 90 por ciento de las que funcionaban antes del huracán.

Mercados

Los mercados del puerto están actualmente activos en un 80 por ciento “el abasto popular, por así decirlo, que es la Central de Abastos y los mercados, nos dimos a la tarea también de hacer un diagnóstico una visita para poder identificar y ahorita vemos que los mercados están, al 80 por ciento reactivados”.

La funcionaria adelantó que se les autorizó poder apoyar con créditos en el mercado central, mismo que no fue dañado pro Otis sino por un incendio previo.

Sólo cinco locales del mercado de artesanías Papagayo en Acapulco se encuentran abiertos. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

“El mercado central es el principal centro de abasto de Acapulco, ahí tenemos más de 500 locales, nosotros los apoyamos precisamente con el programa de apoyo a empresas siniestradas entregamos 436 apoyos allí”.

También los mercados de la progreso, Renacimiento, Zapata recibieron apoyo de limpieza y de reconstrucción que les otorgó el gobierno federal.

Indicó que en el sector hotelero se tiene también una recuperación importante y ello es de suma importancia porque de él además de su propia recuperación alimenta otros sectores que son los que lo abastecen de productos y servicios.

Lamentamblemente estableció que muchos de los comercios que aún siguen cerrados no fue por las afectaciones que dejó Otis sino por el hurto que sufrieron “la afectación más fuerte en el caso del comercio, particularmente de ciertas zonas ahí de costera no fue del huracán fue por el hurto, porque a parte de los daños los descapitalizó”.

Refirió que hasta el momento no se ha podido establecer cuántos comercios tuvieron la capacidad de reponerse gracias a que estaban asegurados, que fueron la minoría pues se calcula que solamente un 10 por ciento de los comercios tenían cobertura de una aseguradora y en muchos no se pudo hacer efectiva porque se cubrían los daños que dejó la tormenta pero no el saqueo que sufrieron.

El puerto de Acapulco tiene 35 mil establecimientos comerciales que poco a poco se están recuperando, sin embargo el principal problema que enfrenta en este momento el puerto es la disminución de la afluencia de visitantes “porque es lo que realmente genera la derrama, al no haber turistas, pues no hay quien se hospede, tampoco hay quien demande servicios de restaurante, por lo tanto los restaurantes venden menos y le compran menos al de la carne, al del pescado, al de las frutas”.