A quien gane la encuesta se apoyará: Walton Aburto

Al expresar que será el pueblo el que decida quien será el candidato a la gubernatura del estado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el ex sanador de la República, Luis Walton Aburto, refirió que quien gane la encuesta “a ese vamos a apoyar”.

El empresario acapulqueño hizo un análisis del panorama político actual, en el que, ha sido cuidadoso de respetar los tiempos y está a la espera de que se den a conocer las reglas, de tal suerte de poder ponerse al escrutinio de la ciudadanía. Estado Pide Comité Ejecutivo Estatal de Morena no realizar actos anticipados de campaña

En ese sentido, refirió que no le incomoda que estén en la lista de aspirantes el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, el ex delegado federal en Guerrero, Pablo Almícar Sandoval Ballesteros, la alcaldesa Adela Román Ocampo y la ex candidata a la gubernatura Beatriz Mojica Morga.

El ex alcalde de Acapulco, Walton Aburto, refirió que todos son excelentes cuadros, por eso, en su caso, mantendrá el respeto con cada uno de ellos, pero siempre defendiendo su proyecto político, porque quiere servir a Guerrero.

Refirió que, desde hace un año empezó a recorrer el estado y a trabajar en ese sentido, en donde ha hecho propuestas que tienen que ver con lograr que se salga de ese estado de pobreza y marginación, “ha sido toda mi vida, una constante de que mejore la situación en la entidad y eso enfocó toda mi atención”.

Anunció que, cuando se abra el proceso de afiliación se registrará como militante de Morena y si no es favorecido en la encuesta, apoyará al candidato que sea elegido por la ciudadanía, porque admitió que todos son excelentes propuestas y rechazó que haya ventaja “todos estamos en igualdad de circunstancias y tenemos los mismos derechos”, apuntó.