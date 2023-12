Es una medida apresurada que afectará a las empresas

El incremento del 20 por ciento del salario mínimo en México a partir del 1 de enero de 2024, se suma al golpe que sufren micro, pequeñas y medianas empresas que luchan por reaperturas tras los daños que dejó el huracán Otis en Acapulco y podría provocar que muchos negocios no vuelvan a abrir.

El salario mínimo general pasa de 207.44 a 248.93 pesos diarios; lo que generaría el incremento en el pago de aguinaldos, reparto de utilidades, cuotas obrero patronales al IMSS, Infonavit, entre otros impuestos.

La empresaria Xóchitl Añorve Casillas integrante de la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados (Canirac), con más de 30 años en la industria restaurantera dijo que dicho anuncio por parte del presidente Andres Manuel López Obrador perjudicará al consumidor final debido a que ellos aumentarán los precios de sus productos y servicios.

"A penas nos estamos levantando de las afectaciones por el huracán y ya nos están poniendo el pie en el cuello, no es posible que no piensen en ayudar a los generadores de empleo del puerto. Nos obligan a ajustar los precios de nuestros menús ya que las ganancias son mínimas y no queremos despedir a nuestros colaboradores", explicó.

Por su parte, el vicepresidente de la la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Rodolfo Vazquez Soberanis integrante de la Canirac dijo que es bueno para los trabajadores porque tendrán un extra, sin embargo, para ellos es preocupante debido a que es un incremento alto.

“No solo sube el salario mínimo sino la prima vacacional, de riesgo de trabajo, el Infonavit, el 2 % del estado, con lleva el aguinaldo, el reparto de utilidades, no solo es subir el salario mínimo sino todo lo que involucra esto”.

Los empresarios coincidieron que suman tres años de golpes económicos, de salud, de desastres naturales y políticas publicas mal enfocadas que no les ha permitido despegar económicamente.