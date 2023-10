"No sale ni siquiera para la nómina", se quejan hoteleros

Ante la baja afluencia turística que se ha registrado durante los fines de semana, los hoteleros del Acapulco Tradicional se les ha complicado completar para la nómina y para no dar de baja a los trabajadores, mientras no hay huéspedes ocupan sus días para hacer “talacha”.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordoñez dijo que los fines de semana la ocupación hotelera apenas ha llegado al 30 o 40 por ciento.

“Está llegando turismo los fines de semana pero muy poco, poquísimo. Llega turismo exprés que llegan a la playa están todo el día y en la noche toman su autobús y se van”.

El dirigente hotelero dice que falta poco tiempo para que llegue diciembre y esto mejore un poco.

Comentó que las promociones que se hagan ahorita para Acapulco no beneficia en nada en estos meses.

Dijo que cuando salen a campañas de promoción a través de caravanas turísticas no es para que vengan al día siguiente, sino para que tengan presente Acapulco para los próximos meses.

“La promoción que se haga ahorita sería para el mes de diciembre y en Diciembre estamos llenos”.

Mencionó que en los fines de semana les va muy mal, “estamos aguantando ya que no completamos para la nómina y los trabajadores van al día y para no quitarle el sueldo mientras no tenemos gente, entonces se prepara el hotel y los trabajadores nos ayudan con pintar las habitaciones, se hace pequeñas reparaciones”.

Insistió que ante la baja afluencia turística, se aprovecha para darle una remodelada a las hospederías.

"La afluencia ha estado muy bajo, no sale ni siquiera para la nómina”.