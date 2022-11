En riesgo temporada vacacional por violencia

Dirigentes empresariales de Acapulco, advirtieron que podría afectarse la temporada turística decembrina en caso de continuar los hechos de violencia que se han vuelto cotidianos en la ciudad, incluso en plena bahía, a pesar de la llegada de más de mil 500 efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional.

En las últimas 24 horas se han registrado crímenes y asaltos en plena zona turística del puerto, lo que preocupa al sector empresarial ya que las ventas disminuyen porque baja el turismo y la ciudadanía deja de salir.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo en Acapulco, (Canaco-Servytur), Enrique Vázquez Fernández, consideró que la violencia sí afectará la temporada vacacional porque muchas de las personas que tienen reservaciones de alto poder adquisitivo se ahuyentan.

En contra parte, solo viene el turismo medio bajo, “el turismo de alto poder adquisitivo ya no sale tanto a gastar, sólo el turismo medio bajo, porque sucede esa violencia en sus colonias”.

Lee también: Llegan al puerto 200 elementos más de la Guardia Nacional

Vázquez Fernández dijo que los retenes en la Costera ya no están dando resultado y que son las zonas de la periferia donde encontrarán los generadores de la violencia en Acapulco.

“Esto es cosa de escritorio, no soy experto yo en área de seguridad, pero es muy obvio que se deben sentar en un escritorio y diseñar una estrategia de seguridad y llevarla a cabo, hoy tiene que ser una inteligencia en cuanto a la seguridad, cámaras del C5, estudios muy analizados de dónde se concentra esta violencia, dónde viven estas personas, cuáles son las colonias conflictivas”.

Local Acapulco no recurrirá a préstamos para pago de aguinaldos

El empresario destacó estar “cansados y hartos” por los hechos de violencia por lo que pidió garantías para sus negocios.

Agregó que la política fallida de abrazos no balazos, no está funcionando no está sirviendo absolutamente de nada, en vez de atender los temas de seguridad solo crean odio y más enemistades con las marchas como la de México”.

Por su parte, el presidente de la Canacintra, Rodolfo Vázquez Soberanis llamó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que soliciten más refuerzos al gobierno federal con más elementos de la Marina, Guardia Nacional y del Ejército.

“Con más refuerzos estas olas de violencia que se viven día a día, minimicen lo más que se pueda y podamos tener una temporada turística, pues a todo dar y sobre todo pues óptimas para poder recuperarnos económicamente y pagar pasivos”, concluyó.

Empresarios adheridos a estas organizaciones consideraron que se requiere que las fuerzas de seguridad de la Sedena, Marina y Guardia Nacional implementen más estrategias de inteligencia para poder evitar que continúen los incidentes de violencia en plena zona turística y que con ello disminuya la llegada de visitantes en las vacaciones decembrinas.