En marcha rehabilitación del colector Nao Trinidad en la Costera

Con una inversión de 29 millones de pesos, se puso en marcha la obra de rehabilitación de 867 metros lineales de tubería de 34 pulgadas del cárcamo de bombeo y tubería del colector Nao Trinidad, ubicado sobre la costera Miguel Alemán.

La obra del colector pluvial Nao Trinidad también tendrá una inversión económica de escasos 300 millones de pesos por Sedatu para el próximo año, de acuerdo a las gestiones realizadas durante este 2022.

Lee también: CAPAMA suspende nuevamente el servicio de agua

Durante el evento, la alcaldesa Abelina López Rodríguez insistió que Acapulco se dejó caer debido a que ningún gobierno le invirtió recursos económicos en más de 70 años, por lo que la zona turística también se encuentra sometida en una pobreza extrema.

Local Para noviembre, los colectores en Zapata-Renacimiento

"Acapulco se dejó caer, todo fue un show mediático, yo no le juego a la hipocresía, vamos a enterrar en este lugar 29 millones de pesos, haciendo lo que no se hizo en 70 años nadie invirtió en la costera, la cual está en el 60 por ciento de la pobreza que se tiene en Acapulco, la Costera no se escapa hay un hay un abandono de muchos años", dijo la alcaldesa previo al banderazo de inicio de los trabajos.

La obra de rehabilitación del colector pluvial de Nao Trinidad quedará concluida en el mes de diciembre previo a la temporada de vacaciones de fin de año.

Terminando este evento en el que no hubo entrevista, la alcaldesa Abelina López Rodríguez, emprendió el viaje a la ciudad de Orlando Florida donde dará seguimiento al tema de la inversión para el saneamiento de la cuenta de Ciudad Renacimiento y Zapata.