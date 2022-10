En crisis lancheros de Pie de la Cuesta

Prestadores de servicios turísticos y propietarios de embarcaciones de recreación en la laguna negra de Pie de la Cuesta, aseguran que viven una crisis económica considerable debido a la falta de ingresos por la falta de turistas nacionales en la zona poniente de Acapulco.

Indicaron que son más de 40 los empresarios de embarcaciones de la laguna de Pie de la Cuesta, que están cambiando por la falta de trabajo, por lo que hicieron un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para que apliquen un programa de rescate turístico en el que se vean biácidos o de lo contrario se acabará su fuente de trabajo.

La laguna de Pie de la Cuesta, representa la fuente ingreso de poco más de 500 familias entre estas los propietarios de las embarcaciones, operadores de las mismas, así como empleados de los restaurantes que se ubican a la orilla de este espejo de agua que además está siendo contaminado por descargas de aguas negras que bajan desde las colonias de la parte alta de la zona poniente donde se carece de servicio de drenaje sanitario.

Arturo Flores Espinoza, propietario de una de las embarcaciones, dijo que la laguna de Pie de la Cuesta, es un punto turístico que ha estado completamente abandonado por parte de las autoridades, no se ha tenido un apoyo real con el que se puede rescatar la industria turística que en años anteriores se tenía en la laguna donde se llegaba a realizar deportes acuáticos como el cielo y el pase en lanchas.

“Estamos en crisis total, no tenemos ingresos porque no hay turistas, en algunos casos, muchos propietarios han abandonado sus embarcaciones porque sale más caro tenerlas navegando sin recibir ninguna ganancia, la zona denominada como El Faro donde se encuentra el mulle para abordar las embarcaciones no cuenta ni con un servicio adecuado de alumbrado público, no hay módulo de seguridad, y esto también ahuyenta a los pocos visitantes”, expresó.

Las embarcaciones lucen abandonadas. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Señalo que, en la Laguna de Pie de la Cuesta, se requiere de una fuerte inversión económica para rescatar este punto turístico, o de lo contrario este manto acuífero, seguirá perdiéndose para la falta de un apoyo por parte de las autoridades.

Reafirmo que son más de 500 las familias que en estos momentos, se están viendo afectados en sus ingresos por la falta de una reactivación turística de la laguna.

De acuerdo a las declaraciones del prestador de servicios turísticos, las embarcaciones mejorarán hasta una semana fondeadas a la orilla de la laguna, por la falta de turistas o de propios acapulqueños que tampoco llegan al lugar por la falta de promoción que no se tiene de la laguna negra de Pie de la Cuesta.

Flores Espinoza, explicó que los fines de semana, se tiene poco turismo y el ingreso por servicios por una embarcación es menos a los dos o tres mil pesos, dicha cantidad es insuficiente para cubrir los gastos que representa hasta de 0 a 10 mil pesos el mantenimiento de una embarcación con capacidad para 30 o 40 personas, de este se cubre gasto de combustible, limpieza de madera, pago de salarios a dos o tres trabajadores.