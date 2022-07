Empresarios deben cumplir nuevas restricciones sanitarias: Abelina

La presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez, aseguró que todo el sector empresarial deberá de cumplir con las nuevas restricciones sanitarias que se marcaron para evitar más contagios de Covid-19 en la ciudad, asimismo adelantó que, ante el aumento de casos positivos, su gobierno ampliará el número de módulos para realizar pruebas rápidas a personas que presenten síntomas del virus.

En declaraciones luego de haber puesto en marcha la obra de construcción de una cancha deportiva en el plantel número 7 del Cecyteg en la unidad habitacional San Agustín con una inversión de más de dos millones de pesos, la alcaldesa indicó que no se puede poner una camisa de fuerza, porque se viene de una crisis muy fuerte de dos años sin trabajar por el tema de la pandemia.

“No son una imposición las nuevas medidas sanitarias, creo que todos ya hemos entendido que, si no hacemos un esfuerzo entre todos para ir cumpliendo con las medidas que conllevan de alguna medida a que no crezcan los contagios, yo no creo que el empresario esté en contra de no apoyar, se buscará el diálogo y eso lo estamos haciendo para buscar la forma de cómo se mantendrá la economía, pero como también se cumplirá con las medidas sanitarias”, expresó.

Indicó que los más interesados de que no se desborden los contagios en esta nueva ola del Covid-19 son los empresarios, por lo que no cree que se tengan problemas para que se dé cumplimiento a las nuevas disposiciones en los porcentajes de los aforos y los horarios de funcionamiento que se iniciaran a partir de este lunes.

Por otro lado, Abelina López, dijo que, en el caso del ayuntamiento, se ampliará el número de los módulos para aplicar pruebas rápidas para detectar a personas que tengan el virus del Covid-19.

Explicó que, en estos momentos, el ayuntamiento tiene un módulo instalado en el zócalo de la ciudad y se pondrán en funcionamiento otros tres, uno de la zona Poniente, uno más en el área de la colonia Emiliano Zapata y otro más para el área donde se ubica la Unidad Habitacional San Agustín, donde se ubica el Cecyteg.

En el caso de las oficinas del gobierno, dijo que también se tomarán medidas de prevención, por lo que se platicará con el director de Recursos Humanos para ir tomando las acciones que sean necesarias en todas las oficinas.