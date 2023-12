Empleados de hotel podrían quedarse sin recibir aguinaldo

El Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco, Javier Saldivar Rodríguez, dijo que la falta de apoyo financiero que en estos momentos requiere la mediana y micro hotelería pone en riesgo el no poder cumplir con la prestación laboral del pago de aguinaldo a los trabajadores.

“Si no hay apoyo, con un fuerte abrazo y un pollo será para los trabajadores, si no hay apoyo no va haber con qué pagar por lo menos en la mediana y micro negocio no vamos a tener capacidad para poder solventar el pago de salario”.

A pesar de los daños que dejó el huracán Otis a los hoteles, no habido despidos y a los trabajadores se les ha estado apoyando y pagando su salario, así como sucedió durante la pandemia por Covid-19, pues ahora el personal fue ocupado para la limpieza.

Un hotel con habitaciones disponibles a la espera de clientes.

Ante la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco están 22 hospederías funcionando con mil 100 habitaciones y cuenta con el servicio de agua, luz, algunos cuentan con ventilador y otros con aire acondicionado.

Sin embargo, no todos los hoteles han podido concluir con su reconstrucción y han utilizando los ahorros para hacer reparaciones de ventanas, cuartos y comprar colchones y mobiliario que se les daño durante el huracán.

A mes y medio de la devastación que dejó el meteoro en Acapulco, las hospederías no han sido beneficiadas con créditos financieros o programas para la reconstrucción.

Confió que realmente llegue el turismo, a pesar de que ya cuenta con reservaciones algunos hoteles, porque se requiere ingresos para poder terminar de rehabilitar las hospederías.

“Hay riesgo de que no poder tener recurso para los aguinaldos la mayoría de los negocios de Acapulco”.