Ecología municipal creará padrón de veterinarias de Acapulco

La Dirección de Ecología Municipal creará un padrón de veterinarias y lugares comerciales que en Acapulco se dedican a la atención de animales para detectar a los establecimiento “patitos”.

Gerardo López, jefe del área de Maltrato Animal de la Dirección de Ecología, dijo que en este nuevo padrón también se supervisará que los médicos que laboran cuenten con cédula profesional, que estén legalmente constituidas, que tenga su registro ante la Secretaría de Hacienda, licencia de funcionamiento, entre otros requisitos.

“En este padrón vamos estar registrando todas las veterinarias que se les llama “patito”.

El funcionario municipal aseguró que se buscará que estos médicos veterinarios no estén usurpando una profesión y se verá cual será la sanción que se les aplique en caso de que se detecte que no cuentan con documentos o no están en regla.

“No vamos a sancionar al principio, vamos a dar las recomendaciones, vamos a dar prórroga y sino cumplen también van a tener que ser sancionados”.

También dio a conocer que la dirección de ecología municipal está actualizando padrón municipal de protectoras de animales independiente.

Se han realizado campañas de esterilizaciones de mascotas. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Actualmente se tiene un registro de 30 personas y apenas se realizará el padrón de médicos veterinario.