Diputados de MC no apoyarán la reforma eléctrica

El grupo parlamentario de diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC) no apoyarán la reforma Eléctrica propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la legisladora federal, Jessica Ortega de la Cruz.

En conferencia de prensa que ofreció aquí en el puerto de Acapulco, acompañada por el coordinador estatal de MC en Guerrero, Adrián Wences Carrasco, fue puntual a precisar que en los términos en la que envió el titular del Ejecutivo federal la reforma eléctrica, absolutamente Movimiento Ciudadano no la apoyará.

"Estamos listas y listos para apoyar un proyecto progresista, nosotros le apostamos a las energías limpias y a la no contaminación, pero no vamos a fortalecer algo que no ha dado resultados; merecemos vivir en un mejor entorno y medio ambiente", precisó la diputada federal de Movimiento Ciudadano.

Ortega de la Cruz aseguró que la reforma eléctrica que impulsa el presidente López Obrador, es un retroceso que de ninguna manera apoyará el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.

En otro tema, adelantó que presentará antes que concluya el periodo ordinario de sesiones, una iniciativa para que se homologuen las leyes sobre el delito de privación de la vida de la mujer y se integren Fiscalías Especializadas para atención a los feminicidios.

Esto, porque Guerrero sigue entre los primeros lugares de violencia hacia la mujer y son ya 9 feminicidios que se han cometido de enero a la fecha en este estado suriano, además, de fortalecer las acciones de protección de violencia contra el llamado sexo débil, porque siguen incrementándose los delitos por violencia de género.