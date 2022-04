La seguridad compete a las corporaciones policiacas: INE

El presidente del Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero, Dagoberto Santos Trigo, dijo que están listos para el proceso de Revocación de Mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este 10 de abril y señaló que la seguridad es una competencia de las corporaciones policiacas.

El funcionario federal en conferencia de prensa refirió que pidió seguridad para los organizadores y participantes en la consulta de revocación de mandato, por eso confirmó que mantienen coordinación con los mandos policiacos para que este ejercicio democrático se lleve a cabo en los mejores términos.

Aclaró que el INE no tiene mapa de riesgos, pero destacó la generosidad de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, porque recibieron todo el respaldo los nueve consejos distritales y tienen todas las rutas perfectamente establecidas, donde se van a colocar las casillas y cómo se trasladará el material de la elección, así como de las casillas especiales.

Lee también: Seguridad Pública ubicará zonas de riesgo para la consulta de revocación de mandato

Santos Trigo a pregunta sobre los recientes hechos de violencia ocurridos en Guerrero, señaló que el instituto no puede decir que no hay violencia en el estado, pero no maneja mapa de riesgos, porque su trabajo es atender todas las etapas del proceso electoral "y en eso estamos enfocados".

Adelantó que en las casillas especiales contarán sólo con 2 mil boletas y se van a distribuir en 9 municipios, por lo que temen que se agoten pronto y cause el enojo de la ciudadanía que no alcance a votar.

Estado Coordinará Estado seguridad durante la encuesta de revocación de mandato

Se le insistió sobre la violencia, como el caso de los restos humanos de seis personas que fueron encontrados en Chilapa de Álvarez, al respecto señaló que Zihuatanejo, Chilapa y Tlapa, fue donde se concluyó primero la capacitación de la funcionarios de mesas receptoras.

Afirmó que no han tenido problemas, su trabajo se ha centrado en capacitar a los funcionarios de casilla, además tienen una relación respetuosa y cordial con las autoridades municipales, de tal suerte que en esta fiesta cívica se vote libremente por el sí o el no, sobre el mandato del presidente.