Se cumple con apego a los tiempos y legalidad para la consulta: INE

Ningún detalle se ha omitido para que más de dos millones de guerrerenses participen este 10 de abril, en la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, en apego a los principios rectores de: Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Objetividad y Máxima Publicidad.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero, Dagoberto Santos Trigo, aseguró que, están cumpliendo en tiempo y forma con la organización de la jornada, en la que se instalarán centros de votación en sitios estratégicos cercanos y de fácil acceso; además, externó que todas las etapas de la Revocación de Mandato se están siguiendo de manera escrupulosa.

Indicó que desde el miércoles 23 de marzo llegaron dos millones 608 mil 701 papeletas a este estado suriano, las cuales están en poder del INE y son resguardadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Confirmó que la distribución del material electoral quedará de la siguiente manera: en el Distrito 01, 262 mil 083 papeletas; Distrito 02, 299 mil 739; Distrito 03, 325 mil 085; Distrito 04, 302 mil 457; Distrito 05, 283 mil 698; Distrito 06, 289 mil 319, Distrito 07, 284 mil 245; Distrito 08, 265 mil 717, y Distrito 09, 296 mil 358.

Aseguró, Santos Trigo, que habrá papeletas suficientes para que cada ciudadano participe en este ejercicio democrático y aclaró que, si no se van a colocar el total de las casillas como en la elección presidencial, se debe a que no tuvieron dinero, porque la cámara de diputados y la Secretaría de Hacienda no proporcionó el presupuesto que solicitó el INE.

Anunció que, al margen de lo anterior, se instalaran mil 598 casillas, cuya ubicación está a disposición de la ciudadanía en la página de internet: www.ine.mx desde el 28 de marzo, de tal suerte que puedan participar en este proceso en el que contestaran dos preguntas: “Que se le revoque (al presidente) el mandato por la pérdida de confianza” o “Que siga en la presidencia de la República”.

Respecto al tema de la inseguridad que se padece en el estado, dijo que esta tarea es responsabilidad de las corporaciones policiacas, pero señaló que han tenido reuniones con la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado, quien ha externado que se dispondrá de operativos para que los electores con credencial con fotografía puedan ejercer su derecho a votar.

Asimismo, habrá vigilancia para cada una de las casillas que se van a instalar y puedan llegar a cada una de las sedes de los 9 consejos distritales, para que este domingo 10 de abril, hombres y mujeres participen en esta fiesta cívica.