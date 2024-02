Día del Amor: Prevén aumento en ocupación motelera de Acapulco

Los pocos moteles que ofrecen habitaciones están listos para atender a los enamorados este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, a pesar que está prohibido “comer carne” por caer en Miércoles de Ceniza.

Quizá algunos no estén enterados que este Día de San Valentín marca el inicio de un periodo de reflexión y arrepentimiento de la Cuaresma que durará hasta la Semana Santa.

Los católicos, por tanto, antes que planeen alguna salidita con su pareja o con su fuckfriend deben tomar en cuenta que, de acuerdo con la religión católica, hay algunas cosas que se pueden hacer y no hacer en esta fecha.

En ese sentido, la religión católica precisa que en este miércoles de ceniza no se puede comer carne roja, pero si hacer ayuno, no salir a fiestas, hacer oración y no tener relaciones sexuales.

A pesar de esto, los dueños de los templos del amor y el placer, dicen estar preparados para atender a las parejitas este 14 de febrero, con precios que oscilan entre los 250 pesos por tres horas, 300 o 400 pesos por el mismo lapso.

Su clientela por lo general es la que gusta del amor de un rato, un “rapidín”, pues, eso si con harta pasión “por eso a los moteles los comparan con los hospitales, porque también ahí todos se quejan”.

Los que no tendrán ningún problema serán los negocios de venta de regalos como libros, tecnología, accesorios de vestir, carteras, bolsas, chocolates, flores, ropa, zapatos, celulares, accesorios y peluches.

Pero también son de alto consumo los perfumes, joyería, vinos y licores, productos de cuidado personal, lencería y la nueva tendencia que son los juguetes eróticos, que actualmente son muy demandados.

Con todo lo anterior, está en cada pareja que siga al pie de la letra lo que dice la tradición religiosa, que establece que el miércoles de ceniza no se puede comer carne, tampoco los viernes de cuaresma, ni en viernes Santo, o, que caigan en pecado.

Los moteles que están más que listos, son: el icónico “Venus”, “Las Delicias”, el más sugerente “El Quejido”, “Los Pinitos”, “El Cielo”, “El Toreo”, “El Establo”, “La Tranca”, “El Golden Suits”, entre otros que cuentan desde jacuzi, agua fría o caliente, sin faltar el aire acondicionado.