Desmiente director de Reglamentos reuniones con motociclistas

El director de Reglamentos y Espectáculos en el municipio, Ernesto González Pérez, insistió que no hay permiso por parte de la autoridad para realizar el “Acamoto 20202” en las fechas del 19 al 21 de este mes de mayo, por lo que se tendrán operativos en contra de motociclistas que pretendan realizar algún tipo de concentración irregular en las avenidas y calles del puerto.

Luego de unos videos que circularon por Facebook donde se llama a la concentración en Acapulco por parte de algunos representantes clubs de motociclistas, el funcionario, dijo que no ha sostenido ninguna reunión con integrantes de estas agrupaciones, mucho menos se ha comprometido a extender permisos para que el evento se realice antes del Tianguis Turístico.

“Es totalmente falso, y niego categóricamente que se tenga ya un permiso o autorización por parte de la dirección de Reglamentos y Espectáculos para concentración de motociclistas antes del Tianguis Turístico, el evento que pretenden hacer el 19, 20 y 21 de mayo, no está permitido, no tiene ningún permiso, y no se va a aprobar ningún permiso para estas fechas, el único evento de Acamoto autorizado por parte de la dirección es el 28, 29 y 30 de mayo, este es el único permitido”, indicó.

Al referirse a los videos en páginas de Facebook donde se asegura que se ha tenido reuniones para ver lo de un permiso, el director de Reglamentos y Espectáculos, manifestó que se está informando de manera falsa, debido a que no sale ni la imagen de la persona que los trasmite fuera de la dirección a su cargo.

Recalcó que es totalmente falso que se tenga un permiso para el evento “Acamoto 2022” para los días 19, 20 y 21 de mayo, reconoció que efectivamente, no se les puede prohibir la entrada a los motociclistas porque hay libertad de tránsito, pero lo que no pueden hacer en esas fechas concentraciones, eventos y arrancones por que no está autorizado por la dirección de Reglamentos.

Recalcó que no hay dos eventos de Acamoto 2022 en Acapulco, solo hay una concentración de motociclistas permitida por parte de las autoridades de gobierno para las fechas 28, 29 y 30 de mayo luego de haber concluido el Tianguis Turístico.

Por último, Ernesto González Pérez, manifestó que la dirección de Reglamentos y Espectáculos cuenta con una página oficial de Facebook, en la que se da a conocer la fecha oficial para el “Acamoto 2022”, a partir del próximo 28 de mayo.