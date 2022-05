Se aplicará la ley a participantes del Acamoto: Sectur

La Secretaría de Turismo de Acapulco dejó claro que la realización del Acamoto 2022 se tiene que realizar los días marcados por la autoridad municipal, que es el 28 de mayo, y para aquellos motociclistas que no respetan la disposición se va aplicar la ley tal y como es.

El secretario de turismo municipal David Abarca Rodríguez entrevistó al término de la reunión con empresarios restauranteros dijo que “se debe de aplicar la ley tal y como es no somos la ley del garrote pero no tenemos que apoyar. Los que vengan en fechas no señaladas si vamos a tener que aplicar el reglamento”.

Señaló que los motociclistas deben cumplir las reglas y entender que el evento del Tianguis Turístico es el único evento que vende todo el producto de México “van a venir 32 estados de la República más de 1600 compradores y deben entender y apoyarnos”.

Detalló que funcionario municipal que ha tenido reuniones virtuales y presenciales con algunos clubes de motociclistas, los cuales muchos están apoyando para acatar la fecha del Acamoto.

Lamentó que no hay una coordinación entre ellos ya que no hay quien los represente por ser varias agrupaciones.

Destacó Abarca Rodríguez que todos los eventos son bien recibidos y se les atenderá, sin embargo, dijo que “se les está pidiendo de la manera más atenta que se abstengan de venir el día 21 y se programen para el día 28 de mayo y con gusto recibidos fueron alcanzados”.