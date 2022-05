Llegan motociclistas a Acapulco para Acamoto este jueves 19 de mayo

Pese a que autoridades del gobierno, mantienen una postura de no permitir la concentración de motociclistas en calles de Acapulco del 19 al 21 de mayo, conductores de motos, empezaron su arribo a este destino de playa para participar en el “Acamoto 2022”, esto de acuerdo a videos difundidos en páginas oficiales de Facebook.

De acuerdo a estos videos, difundidos por medio de la página @acamoto2022, los motociclistas están convocando a los integrantes de los distintos clubes a la concentración masiva en el puerto del 19 al 21 de este mes, y aseguran tener prácticamente los permisos que se requieren por parte de la dirección de Reglamentos y Espectáculos.

Los motociclistas, que han arribado al puerto, a bordo de sus potentes máquinas de dos llantas, se han concentrado en distintos puntos de Acapulco, como el teatro al aire libre de Sinfonía del Mar, y la zona de la Condesa en la costera Miguel Alemán, sitio donde comúnmente realizan sus actos de acrobacia y arrancones.

Los motociclistas, de la llamada familia “Baiker”, por medio de sus videos transmitidos en Facebook, aseguran que habrá una buena organización con acuerdos y horarios para evitar que el evento del Acamoto 2022, no se salga de control, y piden que no se dejen engañar sobre las amenazas de operativos y cárcel para los motociclistas que lleguen a partir del próximo 19 de mayo.

“No se dejen engañar, con eso de que va haber cárcel y operativos no se dejen engañar eso es mentira no habrá operativo, si habrá problemas si no traes casco, si no traes permiso y si no traes licencia, pero eso de que a todos se los van a llevar eso es mentira, es libre tránsito, lo que sí vamos a llevar es una buena organización con horarios, porque el Acamoto termina el 21 porque el 22 llega el Tianguis Turístico”, expresan los propios motociclistas.

En las imágenes difundidas hasta el momento, algunos motociclistas se han reunido en Sinfonía del Mar, donde ingieren bebidas embriagantes, y ponen en claro que algunas de las motos que conducen, no tienen placas de circulación.

El pasado día 9 de mayo en su conferencia mañanera, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, advirtió que habría detenciones de motociclistas que pretendieran hacer sus concentraciones antes del 28 de mayo, fecha que se definió por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para realizar este encuentro que por dos años fue suspendido por el tema de la pandemia del Covid-19.