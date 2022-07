Derechohabientes se quedan sin pruebas de Covid-19

Alrededor de 30 ciudadanos se les fue negada la prueba de antígeno de Covid-19 en el módulo ubicado frente al asta bandera por ser derechohabientes de instituciones de salud.

Ante los medios de comunicación los inconformes señalaron que llegaron desde las 7:00 de la mañana para ser atendidos y después de hacer fila por más de 3 horas el médico Mario Alberto Navarrete les informó que no les podían realizar la prueba ya que contaban con seguridad social.

La señora Reyna Jimenez Carmona posible sospechosa de Covid-19 detalló que le negaron la prueba porque necesitaba su carnet del ISSSTE y que además de señalarles que “ahí solo es para personas vulnerables”.

“El señor Mario me dijo que yo no puedo contagiar si traigo cubre bocas, y que me retirara de ahí, esto es una discriminación tan grande, la enfermedad no escoge al paciente”, refirió molesta Jimenez Carmona.

Local Acapulco registra tres mil 260 casos positivos de Covid-19

Por su parte, el señor Osbaldo Loaeza Palacios explicó que días anteriores le hicieron una prueba en ese mismo módulo sin ningún problema y salió positivo y esta vez acudió para descartar si ya no tenía el virus.

Los inconformes amenazaron con bloquear la Costera Miguel Alemán sin embargo, para evitar congestionamiento vial y afectaciones a terceros no lo realizaron, no obstante llamaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda su apoyo.