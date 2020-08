Denuncian falta de agua en los Barrios Históricos de Acapulco

Habitantes de los Barrios Históricos del puerto de Acapulco denunciaron que la CAPAMA no ha mandado el tandeo del vital líquido a los domicilios de estos lugares desde hace casi un mes, lo cual dificulta llevar a cabo los procesos de higiene para prevenir el Covid-19.

Durante una visita al barrio del Tanque de la colonia Centro, los vecinos se quejaron de que el cambio de directiva en la paramunicipal no ha resuelto los problemas añejos que se tienen en el organismo, debido a que desde el pasado 16 de julio del presente año no llega ni una sola gota del vital líquido a sus domicilios, lo cual los mantiene desesperados porque muchas familias ya no tienen ni para bañarse.

En declaraciones la señora Manuela Hernández de Maldonado, aseguró que en distintas ocasiones han reportado a la CAPAMA sobre el desabasto a través ubicado entre las familias de la calle de La Cima, pero la autoridad ha sido omisa en la reparación del desperfecto.

"No tenemos agua ni para bañarnos, muchas personas tienen su aljibe pero también ya se les está terminando, por eso exigimos que nos manden el agua. En días recientes ya nos mandaron el recibo de cobro, ese si lo quieren que paguemos completo, pero mientras nos tienen sin una gota", indicó.

En situación similar se dijeron encontrarse habitantes de partes más altas, en especial en la colonia La Mira, donde después de una semana sin el agua, este miércoles comenzó a llegar unos cuantos chorros del líquido.

Los inconformes aseguraron que la CAPAMA debe realizar cambios y mejoramientos de fondo, ya que la problemática empeora cada año con la presencia se lluvias, tiempo en el que la turbiedad del agua en el río Papagayo aumenta, situación que hasta el momento no se ha presentado, por lo que los ciudadanos exigen un servicio de calidad.