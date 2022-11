Denuncian a titular de la CDHEG por violencia de género

La ex delegada de Derechos Humanos en Acapulco, Fanny Ruth Lara Figueroa, denunció a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Cecilia Narciso Gaytán por violencia de género ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Acompañada de diferentes asociaciones en pro de los derechos humanos, detalló que con 15 años de servicio en la delegación en Acapulco, fue el último años el cual fue víctima de malos tratos de su superior, gritos, restricciones para desempeñarse como delegada, censura en medios de comunicación y suspensión de actividades con organizaciones que buscan la defensa de sus derechos.

Lee también: Más de 120 alertas de Protocolo Violeta se han activado en 4 meses

“Mis derechos laborales fueron resarcidos, me presente hasta el día de hoy, porque es un día memorable donde las mujeres tenemos que alzar la voz y que la violencia no puede ser permisible en las instituciones públicas, que el trato no digno es parte de una violencia que se ejerce por parte del abuso del poder”.

Lara Figueroa explicó que sin respeto a las garantías individuales, fue despedida el pasado 17 de octubre, sin ningún argumento válido, “no es mi intención regresar a la institución, no estoy pidiendo mi regreso, no pudiera trabajar en un ambiente donde no hay paz, armonía, y no hay un respeto hacia mi persona, al igual que otras mujeres que permanecen en la institución y tienen temor de alzar la voz y ser despedidas”.

La queja fue recibida por la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Micaela Cabañas, quien reconoció el trabajo de la ex titular en la delegación en Acapulco.

Después de entregar la queja dijo que la delegada de los derechos humanos en Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán no demostró empatía, sororidad con las mujeres y está muy alejada de construir un mejor Guerrero en el área.