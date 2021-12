Del mar al mercado Central de Acapulco

A pesar que la venta de pescado seco ya no lo compran como antes, doña Maria del Carmen seguirá atendiendo su puesto como lo ha hecho desde 1973.

Instalada en el mercado Maria de la O, allá por el Mercado Central, dice que antes se vendía muy bien todas las especies que se capturaban, pero ya no hay y ahora lo traen de Sinaloa.

- El cuatete, curbina, el huachinango, la lisa y la tilapia, antes tenían mucha demanda.

-¿Que Paso?

Pues bajaron las ventas y ahora casi ya no se venden, pero no me desespero, sigo atendiendo mi puesto. Al mal tiempo, buena cara.

-¿De la venta de pescado seco se ha mantenido?

De aquí cubri mis gastos de mi casa, saqué adelante a mis hijos y todavía vendo pescado para mantenerme.

-¿Cuánto vende al día?

Cuando es un buen día, me ganó hasta 500 pesos, pero también hay días que no sacó nada.

-¿Ustedes han recibido algún apoyo del gobierno?

Una vez nos citaron y nos dejaron plantados, así que mejor nos cooperamos y construimos el mercado.

Enseguida muestra los ejemplares que vende en su puesto, al tiempo que asegura que son pescados bien tratados en el proceso para quedar secos.

Mire todo el pescado que tengo y no lo puedo vender, lo bueno es que todavía puedo conservarlo y ofrecerlo para este fin de semana.

Doña María del Carmen sigue acomodando el pescado en su puesto de madera, a la espera de los clientes, que nomás no llegan.