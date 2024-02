Damnificados protestan en el Asta Bandera; exigen les den apoyos

Alrededor de 30 damnificados del pasado huracán Otis, se manifestaron de manera pacífica en el Asta Bandera en la costera Miguel Alemán, para exigir la entrega de los apoyos del gobierno federal.

Con pancartas en mano, los manifestantes indicaron que los Servidores de la Nación llegaron a sus casas para censarlos desde el pasado mes de noviembre, y a la fecha no han recibido ningún apoyo ni los enseres.

Barbara Vinalay Silva, una de las damnificadas por Otis, dijo que tienen tres meses en la misma situación, solo promesas de que van a recibir una llamada telefónica, para darles fecha y lugar donde serán atendidos por representantes de la Secretaría del Bienestar.

Se manifestaron de forma pacífica en la avenida Costera, a la altura del Asta Bandera. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco.

“Yo soy una de las afectadas y como la lotería, en mi colonia ya todos mis vecinos, recibieron sus apoyos, y yo soy la única que no fui beneficiada, y no me dicen el motivo, aún cuando fui censada en el mes de noviembre por un servidor de la Nación que llegó a mi casa”, dijo.

Molesta por no recibir los apoyos, dijo que van a esperar esta semana para tener una solución o de lo contrario van a realizar movilizaciones como marchas y bloqueos en las calles de Acapulco.

La falta de apoyos económicos, de despensas y enseres a varios sectores de la sociedad que resultaron afectados por el huracán Otis, ha provocado en Acapulco diversas manifestaciones desde marchas, hasta bloqueos de carreteras afectando a miles de ciudadanos acapulqueños.

Según el gobierno federal, fueron censados más de 280 mil viviendas, afectadas por el pasado huracán Otis en el puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez.