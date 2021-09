Critica Zeferino préstamo de Abelina para comprar pipas

La intención de pedir un préstamo anticipado por 200 millones de pesos por parte de la alcaldesa electa, Abelina López Rodríguez, para comprar pipas y atender el desabasto de agua, refleja su desconocimiento sobre la problemática de Acapulco, en opinión del ex gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo.

En lo que fue su segundo video que publica en su cuenta oficial de Facebook, para ser una voz discordante, moral y crítica, como lo demostró al arremeter contra la presidenta municipal Adela Román Ocampo, ahora lo hizo con López Rodríguez.

De entrada, admitió que con el relevo de la presidencia municipal de Acapulco iniciará una nueva forma de hacer política, sea el partido que la vaya asumir, la personalidad o su profesión, primero es conocer el estado real que guarda la administración municipal.

Explicó que por conocimiento de causa, hoy la administración pública municipal es inviable, no tiene alternativa en el corto plazo, pero trae el tema en relación al préstamo que está solicitando antes de asumir el cargo la alcaldesa electa, "a mi no me preocupa que sea honesta o no sea honesta".

Torreblanca Galindo al ahondar en su comentario, dijo: "lo que me preocupa es la forma en que pretende resolver el problema del agua potable con pipas ¿entonces quiere decir que a CAPAMA no le interesa cómo lo voy a resolver?".

Agregó también a manera de interrogación ¿yo voy a resolver el problema de la basura sin saber qué personal puede utilizar para manejar este equipo o como están los convenios con el relleno de Paso Texca y donde voy a confinar la basura?".

Desde su perspectiva, consideró que no sería mejor que primero encontrara alternativas de solución, sin apalancarse en un crédito que les va a costar intereses a los acapulqueños.

El también ex alcalde, Torreblanca Galindo, en este caso hizo una sugerencia a la alcaldesa electa, que si se trata de ahorrar, que le quite los 140 mil pesos a los regidores que reciben por mes para gestoría, porque representaría un ahorro de más de tres millones de pesos.

Pero lo que más me preocupa del préstamo, sin entrar a la parte técnica legal, lo que es ya del dominio público quién va ser el operador del organismo operador del agua potable y si con él se va a solucionar el problema; además de quién será el secretario de Administración y Finanzas, dijo.

"Porque si fue el que el que le ayudó a elaborar la solicitud con faltas de ortografía, sin continuidad y sin sustento legal, si es el que se maneja por ahí en voz populi, pobre de Acapulco", ironizó.

Sostuvo que por mucho que trabaje la alcaldesa electa, por mucho que sea honesta, si tiene un equipo mediocre, que la hace ver mal de entrada, "lamentó mucho lo que va a tener Acapulco, como reza el libro de Gabriel García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba, a la presidenta electa tampoco tiene quien le escriba ni le diga por dónde ir".