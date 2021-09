Adela Román deja un Acapulco destrozado: Zeferino Torreblanca

Un Acapulco destrozado y una abultada nómina, es lo que deja la presidenta municipal Adela Roman Ocampo, dijo el ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, al presentarse en redes sociales como una voz discordante y crítica de lo que está por venir en el puerto de Acapulco.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el también ex alcalde de Acapulco anunció que será una voz moral, que genere crítica, con sus posibles errores, para invitar a la población al debate sobre la vida y el ejercicio público.

El tema que estamos viviendo hoy es el de Acapulco, porque cada vez que lo recorremos nos sigue alarmando en demasía el descuido y el deterioro de la ciudad, aunado a la pandemia y la pobre economía, así como la falta de liderazgos, precisó.

El ex mandatario estatal, Torreblanca Galindo, en su reflexión arremetió en contra de la total ausencia de la autoridad municipal "el panorama es desastroso, con deudas, con pasivos, con una incapacidad y una nómina abultada, que no se hizo ningún intento y lo confirma la novela del ex contralor destituido (Francisco Torres Valdez), que ratifica lo que ya sabíamos, de la opacidad de la autoridad municipal.

Una lista de nómina enorme, en donde compró a las regidoras y regidores a través de canojías, a través de constructoras, además de haberles dado dinero de gestoría y personal, según lo que se ha dado a conocer, abultó mucho más la nómina.

Dejará Román Ocampo una administración desastrosa, no hizo nada en relación a la corrupción que imperó a la administración que ella sucedió, la de Evodio Velázquez Aguirre.

"Es triste el panorama que va enfrentar Acapulco, es triste la situación que estamos viviendo ante la falta de servicios, estamos en temporada de lluvias y no hay personal para levantar el mugrero en que está convertida la costera Miguel Alemán", dijo.

Zeferino Torreblanca sostuvo que no hay ninguna acción, ni siquiera la Costera se le da atención para la limpieza y van años y años que no llega al puerto de Acapulco una autoridad que tenga la capacidad para tomar verdaderas decisiones.

Aseguró que así ha sido Adela Román, toda la vida, es "trepadora" política (sic). Ella no era de izquierda, aunque diga que era de izquierda, ella se creó y se formó en la vieja estructura priista rancia, de la que nosotros padecimos la mayoría de los mexicanos y guerrerenses. Todos sus puestos los ha tenido ahí.

"Para acabarla, se va otra vez al abrigo de la magistratura, que le regalaron, porque no fue por su capacidad y si no pregúntele a los magistrados cuál ha sido su desempeño, además su carrera legislativa fue de dedazos y regresa, después del nefasto papel vergonzoso y quién sabe qué vaya a salir de los temas de corrupción y de fiscalización y lo que viene", rubricó.