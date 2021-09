Piperos protestan por falta de pago del gobierno municipal

Nuevamente conductores de pipas integrados a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, salieron a protestar afuera del ayuntamiento del Parque Papagayo, para demandar a la alcaldesa Adela Román Ocampo el pago de casi dos millones de pesos que les debe por concepto de reparto de agua potable en colonias populares en los meses de julio y agosto.

Los piperos llegaron a la avenida Cuauhtémoc a las 09:00 de la mañana y bloquearon con sus unidades dos de los carriles dirección Centro-Cruces, ocasionando tráfico vehícular.

La manifestación de los más de 40 piperos provocó que miles de familias que viven en colonias de la parte media y alta de la ciudad se quedaran sin el suministro de agua potable que reciben por medio de estos servicios de pipas gratuitas.

Esta es la tercera ocasión que los trabajadores de pipas realizan un paro de labores para exigir el pago de la deuda de casi dos millones de pesos, la primera movilización fue el pasado 18 de julio, posteriormente el día 19 de ese mismo mes volvieron a manifestarse logrando un acuerdo de pago, el cual no se cumplió por parte de las autoridades del ayuntamiento.

El delegado estatal de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, Agustín González Álvarez, dijo que desde el pasado dos de agosto dejaron de dar el servicio de agua en las colonias, debido a la falta de pago por parte de la alcaldesa Adela Román Ocampo.

"Le pedimos a la presidenta Adela Román Ocampo que no dejé saldo pendiente, que nos pague porque ya le queda menos de un mes para terminar su gobierno, nosotros ya paramos todos los servicios porque se tiene un adeudo de casi dos millones de pesos, y queremos que se cubra", dijo González Árias.

Señaló que les han dado la misma versión de que no hay dinero para pagar y nosotros hemos contestado que donde está el recurso que se supone fue considerado por el cabildo para el funcionamiento de este programa.

El dirigente transportista advirtió que se mantendrán en protesta hasta que tengan una respuesta favorable al tema del pago del adeudo por parte de las autoridades del gobierno.

Con este paro serán miles las familias de por lo menos unas 150 colonias populares donde no se cuenta con una red de distribución que no tendrán agua, mientras el gobierno, no pague el adeudo que se tiene de casi dos millones de pesos.