Reforzarán operativo para cerrar negocios en Acapulco

Luego del brote de Covid-19 en el mercado de Hogar Moderno, los operativos para el cierre de puestos no esenciales, serán reforzados en todos los centros de abasto de la ciudad.

El secretario general del ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, dijo que se recorrerán una vez más todos los mercados de las ciudad, para verificar que los locales con productos no esenciales, estén cerrados y que en el resto que funcionan, los propietarios cumplan con las medidas sanitarias que se requieren como el uso del cubrebocas y el gel antibacterial. Estado Pico más alto de contagios en Guerrero será en Junio: SSA

"No podemos dejar de pasar por alto la situación que se dio en el mercado de Hogar Moderno, por lo que se tienen que intensificar los recorridos en los mercados para evitar que el virus se propague, pero también, se requiere del respaldo de los comerciantes y de los propios ciudadanos que acuden a realizar sus compras", dijo Manzano Rodríguez.

Señaló que se estarán realizando los recorridos con personal de la dirección de mercados, reglamentos y espectáculos, de vía pública, de gobernacion, así como de los elementos de la Guardia Nacional, de policías preventivos, y de Protección Civil.

Advirtió que luego del brote de Coronavirus en el mercado de Hogar Moderno, no se va a tolerar a ningún comerciante, que no cumpla con la medida del cierre de su negocio por no se esencial durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria que hay por el Covid-19 en Acapulco.