Coordinadoras morenistas rechazan resultado de encuesta

Coordinadoras de Morena de distintos distritos de Acapulco mostraron su malestar por el método de la encuesta para elegir al candidato a la presidencia de Acapulco.

En conferencia de prensa en un restaurante de la zona turística del puerto alrededor de 20 mujeres hicieron hincapié en las palabras del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de la frase “no a la reelección”.

“No es posible que se vuelva a reelegir a una persona que ya se le dio la oportunidad de trabajar, de poder hacer mucho por Acapulco y no lo hizo, estamos indignados por no haberle respetado la encuesta a Yoshio Avila González”, dijo la coordinadora Ángela Palma.

Por su parte, Gladys Pérez Gutiérrez líder territorial dijo que tales resultados es para los acapulqueños un “repudio total a esa grave y errónea decisión de imponer a Abelina para que vuelva a participar a una candidatura por Acapulco decisión reprobada, es una falta de respeto a la voluntad popular de los acapulqueños y un atropello”, refirió.

Detalló que después del huracán Otis los ciudadanos quedaron olvidados por el actual gobierno municipal, además de no haber dado a conocer una planeación para sacar al puerto adelante.

Las luchadores sociales agregaron que se ha fallado en materia de seguridad en cuanto a la prevención “de nada sirvió que se haya dotado de cien patrullas si no se tiene policías certificados”, concluyeron.

Finalmente Angela Palma cuestionó qué dónde quedó la frase de López Obrador de “no mentir, no traicionar, no robar, no sé dónde quedaron esas palabras porque a nosotros nos traicionaron vilmente, porque pensabamos en un cambio verdadero y pensábamos que realmente no acabaría la democracia”, concluyó.