Convoca AMLO a levantar el sistema de salud pública en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lanzó su reto con su frase “me canso ganso” a levantar el sistema de salud pública, aunque reconoció que no es fácil porque le dejaron una situación de quiebra y se tiene que garantizar que haya médicos en centros de salud y hospitales.

Al hacer entrega de la licencia de apertura de la primera clínica que hemodiálisis, que estará en el hospital general Donato G. Alarcón en Ciudad Renacimiento, y donde éste nosocomio forma parte de la transformación IMSS-Bienestar, el presidente López Obrador comentó que además se debe de brindar la atención médica no solo de lunes a viernes sino también los días sábado y domingo “porque la gente también se enferma el sábado y el domingo”.

Señaló que el problema que se tiene aunque parezca increíble es que no hay los médicos que necesita el país, “ fíjense el daño que le causaron estos corruptos neoliberales con la política de rechazar a los jóvenes que querían ingresar a la universidad, a las escuelas de medicina y con la mentira de que no pasaron el examen de admisión los rechazaron“.

Añadió que las consecuencias de esto es que ahora en México no se tiene a los médicos que necesita México y mucho menos los especialistas, “pero ya estamos enfrentando estos problemas y vamos a tener médicos general, especialistas, enfermeras y todo el personal que se necesita”.

López Obrador, dijo que sirve que la Secretaría de Salud se haya venido a Guerrero, si no hay médicos, no hay especialistas, ni medicina y no sirven los equipos.

Sin embargo, le encomendó al secretario de salud federal, Jorge Alcocer que se tenga servicios de salud de primera y como los mejórales del mundo.

El presidente de México le dijo al personal de salud que no los espante nadie, porque con la conversión del IMSS-Bienestar no se va a despedir a nadie sino al contrario se va a basificar aquellos que no tienen permanencia en sus bases.

Asimismo dijo que va a garantizar el derecho a la salud con atención médica, medicamentos gratuitos y nada de cuadro básico, “todas las medicinas, todos los estudios y todas las intervenciones que se necesiten y no queremos cajas registradoras porque la salud no es un privilegio es un derecho que nuestro pueblo”

Durante el evento, López Obrador, elogio a la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda y dijo a los asistentes que se tiene, “una gobernadora de primera”.

De inmediato, durante el evento se desataron las guerras de porras a favor de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y de la alcaldesa Abelina López, y el presidente de México dijo que todos juntos, al decir que también se tiene buena alcaldesa, pero pidió que nada se poliquitería.

Anunció el presidente de México regresar en seis meses para hacer una evaluación y para poder decir “ya tenemos todos los médicos, todos los especialistas, 100% de abasto de medicamentos y que todos los equipos ya estén contratados”.

Por otra parte, López Obrador insistió que no hay en México la condonación de impuestos y reveló que éste día sostuvo una reunión a empresarios de la empresa Bimbo y Ricolino, donde pagaron por la operación de compra venta mas de 6 mil pesos de impuesto, por lo que reconoció la ayuda al desarrollo de México.