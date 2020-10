Confía líder nacional del PT que senado rectifique desaparición de fideicomisos

Tras externar su confianza de que la aprobación de la desaparición de 109 fideicomisos por parte de diputados federales pueda ser rectificada en el Senado de la república, el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT) Alberto Anaya Gutiérrez, consideró que no se debe dar un paso atrás en educación, ciencia y tecnología, así como en apoyo al deporte y el campo.

Entrevistado luego de una visita a Acapulco, donde ex legisladores priistas se sumaron a su partido, Anaya Gutiérrez recordó que se planteó a Morena hacer un análisis de estos organismos caso por caso y dijo que se tienen fideicomisos que no se pueden desaparecer. Local Inicia desbandada priista; ex diputado Carlos Granda se suma al PT

“Nuestro partido votó en contra y votó en contra porque están dejando de lado fideicomisos de gran trascendencia, todo lo que signifique afectar la salud, afectar la educación, afectar la ciencia y tecnología, afectar la cultura y el campo, nuestro partido va a estar en contra”, aseguró.

Insistió que se tienen fideicomisos muy importantes como el del apoyo a atletas de alto rendimiento pues recordó que el año próximo se realizará una olimpiada, por lo que en este momento no se puede retirar los apoyos a los atletas de alto rendimiento porque no van a tener bien desempeño en la representación de nuestro país.

El dirigente del PT, comentó que están también en contra de que se desaparezca el programa de escuelas de tiempo completo, programa de escuelas de apoyo a los indígenas, el programa de apoyo a escuelas de apoyo a las personas migrantes

“Es decir no es posible que por razones de necesidad los padres emigren, se tienen que llevar a sus hijos y es una obligación del estado proporcionarles la educación básica y por esa razón pensamos que se está incumpliendo un mandato constitucional al dejar sin apoyo las escuelas de niños migrantes”, abundó.

Consultado sobre la vinculación que tienen con Morena por el respaldo que dieron en la elección pasada, dijo que “debe haber reconsideraciones. El tema está en el senado y será analizado con la minuta en debate y esperamos que ahí haya reconsideraciones”.

“Hay fideicomisos básicos que necesitamos mantener. Ni un paso atrás en educación, ni un paso atrás en salud, ni un paso atrás en ciencia y tecnología y ni un paso atrás en apoyo al campo”, dijo.