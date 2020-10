Concluye gobierno municipal convenio con empresa OPTIMA

A un año de que se venciera el convenio de diez años que se tenía con la empresa "OPTIMA", por servicio de alumbrado público, el ayuntamiento municipal, concluyó con el pago de siete a diez millones de pesos que recibía de manera mensual está compañía sin cumplir con el compromiso de rehabilitación y cambio de lámparas en las calles de la ciudad.

Al encabezar la firma del convenio para que la Comisión Federal de Electricidad, se dejará de pagar entre 7 y 10 millones a la empresa "OPTIMA", la alcaldesa manifestó que este recursos lo recibirá el ayuntamiento y servirá para disminuir la deuda que se tiene con la CFE por servicio de energía eléctrica.

Manifestó que desde el pasado 18 de mayo del 2011, se tenía el acuerdo firmado con la compañía OPTIMA, y durante nueve años está, estuvo recibiendo recursos sin cumplir con el compromiso de dar servicio de alumbrado público en la ciudad.

"Que la empresa OPTIMA, haga lo que tenga lo que crea conveniente, era indigno que está empresa recibiera una gran cantidad de recursos sin cumplir con su compromiso", consideró la primera edil.

Explicó que la administración del 2011, dejo grandes adeudos al municipio, como este convenio lionino que sólo está causándole grandes daños a los acapulqueños.

Manifestó que el recurso a OPTIMA mensual, correspondía al famoso programa de Derecho de Alumbrado Público, ahora llamado como Operación y Mantenimiento en Alumbrado Público.

Por otro lado, hizo un llamado al ex delegado federal Pablo Amílcar Sandoval, a que se sienten a dialogar porque quien ama Guerrero, quienes venimos desde la cuarta transformación, y quienes hemos apoyado a Andrés Manuel López Obrador no desde que se formó Morra, no desde que es presidente República, tenemos que ir de la mano porque son los ideales de la cuarta transformación que tenemos que hacer realidad.