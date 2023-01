Con 3 mil 900 quejas concluyó el año Condusef

Transferencias electrónicas, consumos y disposiciones en cajeros automáticos no reconocidos son los rubros que más denuncias se tuvieron en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Informó el titular de la Condusef en Guerrero Ricardo Torres Herrera, que durante el 2022, se presentaron más de 3 mil 900 denuncias, en su mayoría contra instituciones bancarias.

Detalló que Banamex, es el banco en el estado de Guerrero, que más reclamos tuvo “es la institución bancaria que más reclamos tuvo ya que cuenta con mayor cantidad de clientes y a mayor número de clientes, mayor es el número de problemas que tendrán que afrontar”.

Explicó que de todas las quejas el 80 por ciento son del municipio de Acapulco, el otro 20 por ciento son reclamos de otros municipios de la entidad.

De todas las inconformidades sólo se solucionó el 40 por ciento de las quejas. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Torres Herrera especificó que de todas las inconformidades sólo se solucionó el 40 % de las quejas de manera global, debido a que también intervienen las aseguradoras y también solucionan en cuanto a seguros de vida, y de gastos médicos, “en este caso no fueron tantos los que se obtuvo durante el 2022”.

El funcionario federal mencionó que la Condusef en Guerrero, no sanciona a las instituciones bancarias, porque ellos no tienen esa facultad, no obstante, las canalizan a la dirección de Sanciones en Ciudad de México.

Finalmente ejemplificó en referencia a las sanciones que éstas se efectúan si la institución bancaria se les solicitó un informe o se les requirió a una audiencia y no asistieron o no enviaron tal requerimiento.