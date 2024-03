Comerciantes realizan millonario robo de luz en zócalo de Acapulco

Comerciantes establecidos del zócalo de Acapulco, demandaron a la CFE, regularizar el servicio de energía eléctrica que tienen los más de 25 propietarios de los locales que fueron instalados sobre la plazoleta Juan Álvarez.

En marzo del 2023, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio, instaló los más de 20 puestos metálicos en la plaza, y todos estos se encuentran colgados de manera irregular de los postes, ocasionando un millonario robo de energía eléctrica.

El robo de energía eléctrica por los locales, además de ser millonario, está ocasionando aumento en el pago de servicio de los estacionamientos regularizados que están a los alrededores de la plaza Juan Álvarez.

Arturo Figueroa, comerciante establecido del primer cuadro de la ciudad, dijo que el robo de energía eléctrica por parte de los propietarios de los locales, se tiene además de la plaza Juan Álvarez, las calles La Paz, Benito Juárez y la Hidalgo.

Indicó que ya se hizo la solicitud a la Comisión Federal de Electricidad, debido a que el costo de la luz que utilizan los comerciantes informales, es cubierta por los propietarios de los comercios establecidos.

Robo de energía eléctrica por parte de los propietarios de los locales establecidos en la plaza Juan Álvarez del Zócalo de Acapulco. /Foto: Enrique Hernández / El Sol de Acapulco

“Nosotros hemos tenido problemas con el servicio, a cada rato hay apagones en los puestos, estamos pagando el servicio que se consume en los locales de la plaza, donde no solo se tiene uno o dos fotos, tienen tendederos de cables con varios focos, como no pagan el servicio a la CFE, no les importa robarse el servicio y lo peor, es que es a la vista de todos”, señaló.

Arturo Figueroa Morales, manifestó que los comercios establecidos del primer cuadro de la ciudad, están pagando más de servicio de luz, estos debido al desmedido robo de energía eléctrica que hay en el zócalo.

Dijo que se tiene que hacer un estudio por parte de la CFE, para conocer a cuánto asciende el monto económico que representa el robo de luz por parte de los más de 20 propietarios de los locales de lámina que están en las calles del centro de Acapulco.