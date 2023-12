Combustible y embarcaciones contaminan el fondo marino

El oceanólogo Efrén Ernesto García Villalvazo advirtió que el derrame de combustible y aceite de embarcaciones hundidas están contaminando el lecho marino pero además no es recomendable nadar ni bucear en algunas zonas de la bahía de Acapulco.

Pidió a las autoridades realizar un análisis de las playas de Acapulco para identificar cuáles son aptas para los bañistas en esta temporada vacacional decembrina, a fin de evitar riesgos a la salud, debido a que “sí hay contaminación en el lecho marino”.

El oceanólogo y también presidente del colectivo Mar de Fondo dijo que debe de haber una mayor presión de las autoridades para poder remover todos estos elementos contaminantes y de alguna forma el propietario de la embarcación se tiene que hacer cargo de los daños que está produciendo.

Dijo que en la bahía de Acapulco habrá zona muy localizadas donde habrá efectos de que no se podrá nadar ni bucear, “toda esa zona de club de yate, la marina, playa manzanillo yo creo que sería no recomendable utilizarla para bañistas pero toda las otras playas no creo que tengan algún problema”.

Mencionó que en la última lluvia que se registró en Acapulco la suciedad de las calles fue a dar al mar, entre ellos residuos tóxicos como aceites y anticongelantes y hay una afectación a la fauna marina.

Comentó qué hay embarcaciones hundidas en el mar y muy probablemente este perdiendo combustible y lubricantes y también hay efecto a la vida marina.

“Una gota de aceite puede cubrirte cuatro kilómetros cuadrados de superficie del mar y al momento que te cubre esa superficie del mar y que el sol se refleja en esta capa de aceite producida por la gota, ya la luz no penetra a la profundidad que debe penetrar y ya no hay la misma producción de oxigeno por parte de filtro planta”.

El hundimiento de embarcaciones, los escurrimientos de aceite en el mar está afectando al lecho marino, “porque fue como un impacto muy fuerte en muy poco tiempo y se liberaron grandes cantidades de líquidos que son tóxicos o que son dañinos para la vida en un corto periodo de tiempo; sobre todo los que son combustibles y lubricantes el mar ahorita debe de estar saturado de ellos”.

Recomendó que por lo menos que se drene los recipientes de combustibles y lubricantes de la embarcaciones hundidas, además de que se tiene que remover las baterías.

García Villalbazo, comentó que hay que tener cuidado de la franja de arena, a pesar de que se ha limpiado, porque han zona donde hay vidrios, metales y alambres enterrados.

“Se tiene que hacer una limpieza profesional con maquinaria profesional de todos esos materiales para que no vayan a lesionar a un turista”.

Insistió que es necesario limpiar y revisar las playas para beneficio de los turistas para prevenir que cada a tener algún tipo de lesión.

El Oceanólogo dijo que el mar recibió un impacto fuerte y estarán contraminando e implica cierto riesgo para la gente.

También comentó que debido a que no hay muchos turistas en las playas se tendrá una limpieza más rápida de mar y Acapulco rápidamente podrá estar al servicio del turista.