Colonias de Acapulco siguen sin agua potable

A cuatro días de haber disminuido en un 20 por ciento el suministro de litros de agua potable por segundo en las colonias de Acapulco, por trabajos de mantenimiento por parte de la CFE en la presa La Venta, miles de familias empiezan a sufrir las consecuencias por la falta del vital líquido.

El pasado lunes directivos de la CAPAMA informaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciaría maniobras en la presa La Venta, dichos trabajos terminarían hasta el 8 de mayo, por lo que se tendría una afectación en el programa de tandeo que se tiene en toda la ciudad por el lapso de dos semanas.

A cuatro días, la situación se complica, según doña Esperanza Pineda Estrada, vecina de la colonia La Esperanza, en este asentamiento ya no se tiene agua para cubrir las necesidades de por lo menos unas tres mil familias de escasos recursos económicos, por lo que consideró que las autoridades deben de buscar alguna alternativa como la distribución del vital líquido por medio de pipas.

“En muchas colonias, las familias no tienen manera de almacenar mucha agua porque no hay dinero para comprar muchos tinacos, y esto complica la situación cuando cortan o disminuyen el servicio, somos muchas las familias de está colonia que en este momento ya no tenemos agua almacenada y requerimos de este para poder cubrir las necesidades que se tienen en las casas, son dos semanas y aún faltan muchos días para que se pueda por lo menos restablecer el servicio los días que les toca en la colonia”, expresó.

Dijo que, en algunos casos entre dos o tres familias, se cooperan para poder comprar un servicio de pipa, pero éste se distribuye y lo que se logra tener no es suficiente para los días que faltan para que se restablezca el suministro en la colonia.

Los trabajos de mantenimiento en la presa La Venta por la Comisión Federal de Electricidad provocaron que se suspendiera algunos equipos de bombeo en los sistemas de captación Papagayo I y Papagayo II, mismos que generan la mayor producción de agua para la ciudad.