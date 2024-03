Colectivo reinicia búsqueda de desaparecidos en Acapulco

El Colectivo Memoria, Verdad y Justicia realizará durante una semana en Acapulco la primer Jornada de Búsqueda de Personas desaparecidas de este 2024, en la colonia Nuevo Puerto Marqués.

La representante Socorro Gil Guzmán detalló que en estas acciones participan de los estados de Morelos, Colima y solidarios Italianos en busca del joven Luis Ángel de 23 años desapareció hace 6 años, el cual fue visto en Puerto Marqués.

Recordó que durante el 2023 sólo localizaron 17 cuerpos en el cerro de Carabalí de los cuales 15 ya fueron reconocidos por sus familiares.

Lamentó que no se tienen avances de las investigaciones y denunció que carpetas de investigación de familiares desaparecidos fueron extraviadas, así como los ministerios públicos fueron cambiados de lugar y sus compañeros no los ubicaban.

“Hay carpetas que las hicieron perdidizas y no las han podido encontrar, ya fueron solicitadas por escrito desde el pasado mes de diciembre y no habido respuesta”.

Socorro Gil Guzmán representante del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia. /Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

Gil Guzmán señaló que esta búsqueda la realizan con sus propios recursos, debido a que la FGR no les respondió para los escritos que hacen para la Comisión de Atención a víctimas, no les llegaron los recursos y le pidieron que se cancelara dicha exploración, sin embargo, dicha petición fue negada debido a que tardan mucho tiempo para poder realizarla y ellos ya tenían todo el protocolo para efectuarla.

“La Fiscalía se encarga nada más de hacer trámites para sus viáticos sobre todo para las que vienen de fuera, no nos hicieron ningún escrito, ni un papeleo, por eso muchas no vinieron por falta del apoyo económico, y esos recursos no los están negando porque ese dinero son para las campañas”, detalló.

Agregó que la participación de la Red de Enlace Nacional de Búsqueda las conforta debido a que sus integrantes tienen experiencia de más de 15 años, saben cómo manejar las herramientas, conocen la tierra, dónde si buscar y dónde no.