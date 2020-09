Clausura a negocios que no cumplan normas sanitarias: Adela Román

La presidenta Adela Román Ocampo reafirmó que su gobierno no solapará a nadie, por lo que advirtió que la instrucción que se tiene es clausurar todo negocios donde no se cumpla con las medidas sanitarias para evitar el aumento de contagios del Covid-19.

En entrevista minutos después de haber encabezado en la sala de cabildo el sexto informe semanal del director de la CAPAMA, José Ramón Aysa Neme, la alcaldesa dijo que de seguir con una actitud irresponsable, lo más lamentable es que regresamos al semáforo rojo, y eso no se debe de permitir. Local Más de 40 mil usuarios no pagan servicio de agua potable en Acapulco

"Las instrucciones que yo he dado, es la de clausurar si la gente no entiende, porque nos hemos enterado que por un lado los negocios son cerrados y por atrás están funcionando de manera clandestina, y eso no lo podemos permitir", dijo Román Ocampo.

En su declaración a los medios de comunicación, la presidenta manifestó que fue muy lamentable que Acapulco no tardará ni dos semanas en color amarillo cuando se regresó al naranja, y así como están las cosas en el puerto, nos van a obligar a las clausuras de los negocios.

Agregó, que se tiene que ser muy estrictos por parte de las autoridades porque lo peor será que al pasar la pandemia en Acapulco, habremos perdido muchas vidas por el virus del Covid-19.

Reconoció que la situación que se vive en Acapulco por el tema del Covid-19, es muy dolorosa por lo que los operativos de revisión en los negocios, se incrementarán.

Y recalcó que donde no se respeten los protocolos sanitarios, los directores de las áreas operativas como Reglamentos y Espectáculos, Protección Civil y Seguridad Pública, tienen la instrucción de cerrar.

Señaló que se está en una vigencia permanente, pero lamentablemente, la gente no entiende la situación de salud pública que se tiene en el puerto por la pandemia del Coronavirus.