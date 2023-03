Cierran temprano el Roller por falta de iluminación

A casi un año de que fue inaugurado, con una inversión superior a los 400 millones de pesos, el parque Ignacio Manuel Altamirano "Papagayo", comienza a registrar deterioro.

La primera afectación, fue detectada en el área del Roller, donde ante la falta de energía eléctrica, éste espacio en el que niños, jóvenes y adultos acuden a patinar, tiene que ser cerrada a temprana hora.

Antes de que el sol se oculte empleados del parque abordan a los usuarios para invitarlos a salir ya que él área será cerrada.

Usuarios de este espacio consideraron “injusto” que se cierre tan temprano este lugar donde se divierten los pequeños, Gabriel Colin Ramírez quien llevó a su sobrina a patinar dijo “uno viene a desestresarse y a divertirse y ya me corrieron”.

Así también la joven mamá Selene Pérez Abarca, quien lleva a su hija a patinar lamentó que dicha remodelación no se vea reflejada, sino por el contrario ya que ya no hay suficientes mesas, sillas para poder esperar a sus familiares.

Otro de los inconformes mencionó que el piso y tubulares de la pista de patinaje son los mismos de hace más de 30 años, y por si fuera poco, las rampas con las que se contaba ya no están.

Patinadores mostraron su descontento ante la falta de iluminación. / Foto. Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Los usuarios recordaron que hace años antes de la remodelada el “Roller”, era cerrado a las 9:30 de la noche, además de tener música recreativa en la pista.

A todo lo anterior, se le suma que la entrada principal del centro recreativo ya no es por la avenida Costera Miguel Alemán, sino por el estacionamiento del parque, situación que también no es del agrado de los visitantes.

Sin embargo, no todo en negativo en el lugar porque destaca que ya no hay un cobro por la pista de patinaje si los usuarios llevan sus patines y los que no es una módica cantidad la que se paga.

Anteriormente el Roller contaba con rampas y tubulares para practicar algunas acrobacias, hoy solo con una pista y con el mismo piso de hace más de 40 años.