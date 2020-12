Celebra grupo de Alcohólicos Anónimos ocho años de ofrecer una esperanza de vida

Integrantes del grupo “doce doce” de Alcohólicos Anónimos, llevaron a cabo una asamblea para celebrar su Octavo Aniversario de brindar tratamiento y una esperanza a los pacientes con esta enfermedad que, poco a poco termina con una vida y en ocasiones hasta con familias enteras.

En el encuentro que se llevó a cabo la mañana de este jueves, los voluntarios se presentaron ante los medios de comunicación, aceptaron ser alcohólicos y contaron brevemente su historia, algunas desgarradoras y todas asociadas al consumo desmedido de bebidas embriagantes y en muchos casos con mezcla de drogas. Local Necesita Morena una alianza con el pueblo, asegura Adela Román

Leonel uno de los afectados, señaló que, se va recuperando con el tratamiento que recibe en este centro de atención ubicado sobre la avenida Baja California en la colonia Progreso, y consideró que para poder ganarle a esta enfermedad primero se debe reconocer que se tiene el problema y mantenerse sobrio en lo más difícil.

“Me considero un miembro leal de Alcohólicos Anónimos, porque me he recuperado de esta enfermedad, el que se quiere recuperar tiene que pasar todo esto, un tratamiento y admitir que se tiene el problema yo antes negaba decía que lo podía controlar y no es cierto, el alcohol me controlaba a mí, y me daba miedo contar mi historia, pero lo hice y aquí estoy”, explicó.

Asimismo, David otro de los pacientes de Alcohólicos Anónimos, dijo que la bebida le quitó a su esposa y a sus hijos, lo perdió todo por darle preferencia a sus amigos de parranda a las desveladas y al no trabajar, su pareja se cansó y lo abandonó llevándose a sus hijas, quedando solo y si nadie que se preocupaba por él.

Cabe mencionar que, esta asociación sobrevive con aportaciones voluntarias de los mismos internos y trabajos que realizan para contar con recursos, no tienen apoyo de ningún gobierno pero los tratamientos funcionan para darles una nueva oportunidad de vida a todos los que deciden empezar el cambio.